Ryan Hoffman, hermano de YosStop, pide respeto para su familia: “Es una situación delicada"

Ryan Hoffman, hermano de Yoselin "H" detenida por presunta posesión de pornografía infantil, se pronunció sobre lo sucedido con la youtuber en sus redes sociales y luego de mantenerse ausente apareció para pedir respeto hacia su familia, sobre todo a su madre quien, aseguro, es una mujer de edad avanzada.

El también youtuber se ha mantenido ausente de sus redes sociales y a hablado poco sobre el tema de su hermana, conocida como YosStop, aunque luego de su detención y tras ser trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla compartió un mensaje en su cuenta de Instagram.

Ahora, Ryan Hoffman, conocido como "Rayito" en redes sociales, pidió a través de sus historias en Instagram respeto hacia su familai y sobre todo su mamá para quien ha significado un gran impacto la detención de la joven influencer siendo una mujer de edad avanzada.

“Saben que todo esto me está afectando mucho sentimentalmente y, sobre todo, está afectando a mi mamá. Les quería pedir por favor que, pues ya es una señora mayor, les quiero pedir por favor respeto y que pues entiendan la situación por la que está pasando mi familia. Por el momento no puedo decir mucho más porque pues está en una situación bastante delicada y no quiero afectar de ninguna manera”, dijo el influencer.

Ryan Hoffman agradece apoyo

El youtuber compartió en sus historias de Instagram un mensaje para sus seguidores en el que agradece las muestras de apoyo, esto luego de que fuera detenida su hermana YosStop.

“Gracias por todos sus mensajes, mi familia y yo lo apreciamos mucho. En este momento no tengo palabras para explicarles cómo me siento. Siempre enfrentaré cualquier situación con la mejor de las vibras, tal cuál y cómo me conocen. Los quiero mucho”, dijo.

Con información de medios