Hyungwon de MONSTA X protagonizará Fly Again, un nuevo drama

¡Hyungwon actor está de regreso! El integrante de la boyband surcoreana MONSTA X fue elegido como protagonista para un nuevo mini drama musical. "Fly Again" retratará el mundo K-pop, así será la nueva serie.

Las buenas noticias para las llamadas Monbebe continúan llegando, la boyband realizó su más reciente comeback con GAMBLER, ahora también se suma el nuevo rol de actuación de Hyungwon, quien tendrá su primer protagónico en los K-Dramas.

A través de un comunicado, la agencia Starship de MONSTA X confirmó el cast de Hyungwon para el web drama. El idol coreano interpretará el personaje de "Han Yo Han".

¿Cuándo se estrenará Fly Again?

Por el momento, aún no hay fecha de lanzamiento para este drama musical que retratará la vida de los idols del K-pop. Tampoco se ha anunciado dónde se transmitirá la serie web. Se espera que más adelante se revele al resto del elenco y la sinopsis oficial.

Monbebe celebró la noticia a través de las redes sociales y posicionó la tendencia "Hyungwon Actor" para mostrar su apoyo al idol en este nuevo proyecto.

Noticias Relacionadas Dramas Web para principiantes: Qué son y dónde ver estas series coreanas

Dramas de Hyungwon

Esta no es la primera vez que el integrante de MONSTA X incursiona como actor. Su debut lo realizó con el drama "Please Find Her", lo puedes ver en YouTube con subtítulos en inglés. También tuvo una aparición en "High End Crush".

Otro de los dramas que también retrata el mundo del pop coreano es "Imitation", adaptación del webtoon del mismo nombre. Actualmente está en emisión y es promocionado por idols reales que conforman a los grupos ficticios Tea Party, SHAX y SPARKLING.

HYUNGWON ACTOR me sale todavía en tendenciasuD83DuDE33 the power of Hyungwon @OfficialMonstaX pic.twitter.com/Rfve6fXKDD — uD83CuDFB2Mels (babe) uD83CuDFB2 (@MelsMonbebe) June 8, 2021

Shownu actuará en Goedam

Shownu, el líder del grupo K-pop también se unirá a la actuación con la segunda temporada de "Urban Ghost Story" o Goedam, una serie coreana de terror. El drama constará de 10 episodios que narrarán leyendas urbanas de Corea del Sur. El idol también regresa a la actuación luego de su cameo en "Jang Geum, Oh My Grandma".

Actualmente, MONSTA X está promocionando su nuevo álbum "One Of a Kind" con su canción "GAMBLER". Sin embargo, Shownu se ausentó de las actividades grupales debido a cuestiones de salud tras el desprendimiento de retina que sufrió hace tiempo.

kma