Elizabeth Olsen revela que se casó en secreto con Robbie Arnett

Elizabeth Olsen sigue sumando éxitos a su carrera gracias a su talento como actriz, además de que incrementó su popularidad luego de su papel como la “Bruja escarlata” para Marvel, esto ha captado las miradas del público quien quedó impactado por la noticia de que se habría casado en secreto.

La actriz de “WandaVision” ha captado las miradas de los fans de Marvel, quienes esperaban más noticas sobre ella luego de que se diera por terminada la miniserie en Disney Plus; sin embargo, no se esperaba a gran noticia sobre su vida personal.

Olsen había mantenido fuera de los reflectores su noviazgo con el músico Robbie Arnett durante mucho tiempo, aunque se sabía que se comprometieron en 2019 no se sabían más detalles sobre relación hasta este momento en que reveló “accidentalmente” que ya estaba casada.

Elizabeth Olson y Robbie Arnett. Foto: Instagram

Elizabeth Olsen casada en secreto

En entrevista para la serie “Actors on Actors de Variety” publicada este 8 de junio, Olsen platicaba a Kaley Cuoco sobre el cuarto en el que se encontraba realizando la entrevista ya que se trataba de un baño ante los trabajos de construcción que realiza su vecino.

Fue ahí donde aseguró que los libros detrás de ella habían sido colocados por “su esposo” para la entrevista, un detalle que la actriz calificó como tierno por parte de Robbie Arnett.

“También me di cuenta de que mi esposo puso Little Miss Magic. ¿Sabes, los libros de Little Miss? (…) ¡Son estos libros clásicos pero 'mágicos' gracias a WandaVision porque es muy lindo!”, dijo la estrella de Marvel.

Esto de inmediato despertó las dudas sobre si la actriz se había casado en secreto, pues en otras ocasiones se había referido al músico como su pareja o novio. Si este es el caso Elizabeth Olsen lo habría llevado todo en total secreto.

Con información de medios

cvg