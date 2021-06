TWICE muestra su encanto en adelanto de Alcohol-Free, su nueva canción | VIDEO

TWICE se prepara para disfrutar del verano en el paraíso de la isla Jeju. El grupo K-pop estrenó el primer adelanto de su nueva canción "Alcohol-Free" para promocionar su álbum Taste Of Love. El girl group está a solo tres días de mostrar su encanto veraniego.

Prepara las faldas, trajes de baño y lentes de sol. Las chicas de TWICE son conocidas por su estilo de verano, flores y colores. Con temas como "More & More" han demostrado que está época es su favorita.



A través de sus redes sociales oficiales, el grupo TWICE compartió con sus fans el primer adelanto de "Alcohol-Free", canción principal de "Taste Of Love".



El video de tan solo 23 segundos muestra a las idols coreanas en medio de una fiesta de playa mientras disfrutan de varias bebidas y cócteles.

La integrante Chaeyoung sorprendió a los llamados ONCE con su cambio de look, la cantante lució un cabello platinado con mechas rosas.

Entre los elementos que distinguen al pop coreano está la elección de vestuarios, cada integrante viste un conjunto que se coordina con los demás. TWICE optó por shorts de mezclilla, ropa blanca, tops y un par de faldas. El video de "Alcohol-Free" se estrenará el próximo 9 de junio a las 4 de la mañana, tiempo de México.

Todo sobre Taste Love

El video de la canción principal se filmó en el paraíso de Jeju, una famosa isla de Corea del Sur conocida por sus cráteres. TWICE tuvo un resort completo para grabar "Alcohol-Free".

La canción solo se estrenará de forma digital, ya que el álbum físico y el resto de las canciones se lanzarán el 11 de junio, esto con el fin de tener promoción en el mercado internacional. Taste of Love saldrá a las 11 de la noche, tiempo de México. Este lanzamiento ocurre a tan solo 4 meses de su sexto aniversario como grupo K-pop.

TWICE también mostrará una nueva faceta, ya que se caracterizaban por conceptos tiernos, pero decidieron involucrarse en la composición de sus canciones y su nueva imagen. Otro de los adelantos del girl group fue con "Conversation", uno de los fragmentos fue publicado en su perfil de TikTok.

kma