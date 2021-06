Mayrín Villanueva compite con Ana Bárbara como reina del bikini; luce espectacular figura a sus 50 años

Mayrín Villanueva, actriz con varios años de carrera, y Ana Bárbara famosa cantante de mpusica regional, son dos mujeres que ya cumplieron 50 años y demuestran que siempre se puede lucir una espectacular figura, lo cual dejan claro al presumir imágenes en las que se les puede ver con atrevidos bikinis.

Desde hace varios meses, la cantante llamada también por su público "La Reina Grupera", ha compartido en su cuenta de Instagram una gran cantidad de fotos y videos en los que presume su cuerpazo, dejando ver su abdomen plano, pequeña cintura y piernas torneadas.

La intérprete, que cumplió 50 años en enero de este 2021, elevó la temperatura en Instagram con un sensual video que compartió con sus 2.5 millones de fans, en este se le puede ver luciendo un traje de baño de dos piezas en color negro, look que combinó con un pareo transparente de tono gris y un sombrero del mismo color.

Mayrín Villanueva como la nueva reina del bikini

Pero parece que Mayrín no se quiere quedar atrás, ya que la esposa del también actor Eduardo Santamarina también ha dejado claro en sus redes sociales que no importa la edad, pues en diversas imágenes se le puede ver presumiendo una espectacular figura en atrevidos looks.

La actriz enciende las redes con sus looks. Foto: Especial

Villanueva, quien cumple 50 años el próximo mes de octubre, es muy activa en su cuenta de Instagram, donde la siguen 2.1 millones de fans, quienes no han dejado pasar la oportunidad de halagarla por sus atrevidos atuendos en bikini, pues ha lucido en redes todo tipo de estilos.

Una de las fotografías que más éxito tuvo en la cuenta oficial de la actriz fue en la que presumió su abdomen marcado con un atuendo de color gris; pero también causó furor al presumir cuerpazo en un divertido y moderno bañador de color rojo con diseño de olanes.

Mayrín presume cuerpazo en Instagram. Foto: Especial

kyog