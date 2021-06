Charlize Theron ha sido "discriminada" por estos motivos

Hollywood es uno de los lugares más complicados, reñidos y competitivos en todo el mundo, por lo que los actores, sin importar que sean famosos o ganadores de premios, tienen que hacer casting y hacer méritos para obtener los papeles que desean, sin embargo, a veces puede haber discriminación en el mismo ámbito, como le ocurrió a hermosa Charlize Theron.

La sudafricana ha demostrado que está a la altura de cualquier papel que le pongan enfrente, por algo en el 2003 ganó el Oscar como Mejor Actriz por haber interpretación a la asesina en serie Aileen Wuornos, en la película Monster y ha recibido dos nominaciones a la misma categoría por North Country (2005) y Bomshell (2019). Incluso, se convirtió en toda una figura de acción para dar vida a la Imperator Furiosa en Mad Max: Fury Road (2015).

En 2003, la actriz tuvo que subir 10 kilos para interpretar a Aileen Wuornos, en la película Monster, lo que le valió un Oscar como Mejor Actriz. Foto: Especial

A pesar los anteriores logros, se dijo que Theron habría rechazado en 2017 el rol protagónico de la primera entrega de la Mujer Maravilla (Wonder Woman), algo que no fue cierto, pues habría sido discriminada por su edad.

De acuerdo con una explicación por la misma actriz, alguien se acercó para comentarle que en Wonder Woman habría mucha acción y aunque ella aseguró que no estaba muy familiarizada con el personaje, se llevó una gran sorpresa cuando le dijeron "'no, el papel que queremos que hagas es el de la madre de Wonder Woman'. Este es un gran ejemplo de cómo Hollywood te da una bofetada en la cara cuando empiezas a cumplir años".

Como ahora ya se sabe, quien interpretó el papel de Wonder Woman fue Gal Gadot, quien en ese momento tenía 32 años, y en el rol de su madre, la reina Hippolyta, estuvo Connie Nielsen, de 51 años.

En 2017, quien terminó protagonizando Wonder Woman fue Gal Gadot, quien en ese momento tenía 32 años. Foto: Especial

La descartan por ser guapa

Pero esa no ha sido la única ocasión en que Theron ha sido discriminada por un rasgo físico, ya que debido a su 1.77 metros de estatura ha sido descartada para varios papeles, pues, aseguró, en la industria cinematográfica si el protagonista es un hombre, siempre tiene que lucir más alto que la mujer.

"Cuando aparecen los roles más jugosos, yo misma he podido comprobar cómo la gente más guapa es la primera en ser descartada", señalo Theron durante una entrevista, cuya declaración va en referencia a lo que tuvo que hacer para protagonizar Monster en 2003, ya que la actriz subió 10 kilos y también la tuvieron que "hacer fea".

Charlize Theron protagonizó en 2020 el filme de acción The Old Guard, el cual está disponible para Netflix. Foto: Especial

Pero Charlize Theron no ha sido la única mujer de la mediana edad que se queja por estos obstáculos que pone Hollywood, pues hay otras actrices que se han visto en la misma situación, como son Nicole Kidman (53 años), Sandra Bullock (56 años), Julia Roberts (53 años) y Viola Davis (55 años), quienes ahora han optado por papeles más interesantes y que se apeguen a su edad, con lo que no sólo ha logrado el reconocimiento de la academia, sino también del público.

A pesar de sus ya 45 años, Theron demostró que todavía puede interpretar papeles con mucha acción como en La vieja guardia (The Old Guard), la cual se estrenó en 2020 en la plataforma de Netflix y que incluso se está pensando en una segunda parte.

