A Natalia Lafourcade la inspiraron desde el cielo para hacer esta canción

María Natalia Lafourcade Silva, mejor conocida como Natalia Lafourcade, ha demostrado ser una mujer polifacética, ya que además de ser cantante también es compositora y activista social.

Cuenta con diversas canciones de protesta, una de las más significativas ha sido su sencillo "La malquerida", la cual está inspirada en la violencia contra las mujeres.

En una entrevista con El Clarín, Lafourcade señaló que ella hizo esa canción para hablar del dolor de las mujeres en México y en el mundo, sobre la pena de no ser vistas y valoradas. Una canción inspirada en aquellas mujeres que fueron violadas o asesinadas.

La canción que se ha convertido en un himno del feminismo mexicano, la escribió el 20 de febrero de 2020 de acuerdo con información del club de fans de la cantante.

Natalia dijo en un concierto que esta canción se la dictaron "desde el más allá las malqueridas, las que ya partieron, las que desaparecieron, las que fueron al más allá antes que nosotros".

Asimismo, la cantante pidió que "los hombres de esta tierra y las mujeres podamos encontrar nuestras miradas y espíritus para tomarnos con fuerza y aprender a vivir en armonía con ambas energías. Femenina y masculina sin sentir miedo uno por el otro".

Una parte de la canción señala: Me llaman la malquerida. Algunos me han maltratado. Otros sin mirar mis ojos, mis palabras silenciaron. Me cortaron con cuchillos, violaron mi pecho hambriento, cuando lo que más quería era un abrazo a fuego lento".

Apoyó al Movimiento Yo Soy 132

A lo largo de su carrera artística ha mostrado un gran interés por diversas problemáticas sociales, por ejemplo apoyó al movimiento estudiantil y ciudadano “Yo soy el 132” y compuso en 2012 la canción "Un derecho de nacimiento", para el colectivo llamado #MúsicosconYoSoy132.

En una parte de la canción dice "Voy a crear un canto para poder exigir. Que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir. Para que el oro robado no aprecie nuestro porvenir y a los que tienen de sobra nos les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar a los que van dormidos por la vida sin querer mirar".

brc