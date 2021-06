Jaime Lynn Spears rompe el silencio y habla de la tutela de su hermana Britney Spears

Finalmente Jaime Lynn Spears la hermana menor de Britney Spears, ha hablado sobre el escandaloso caso de la estrella, luego de que el pasado miércoles declarara ante la corte para pedir la terminación de su tutela.

A través de las historias de su Instagram, Jamie Lynn, de 30 años, señaló que finalmente decidió hablar después de que la ‘Princesa del pop’, de 39 años, lo hiciera.

“La única razón por la que no he hablado antes es porque sentí que hasta que mi hermana pudo hablar por sí misma y decir lo que sentía que necesitaba decir públicamente, no era mi lugar y no era lo correcto ”, comenzó la actriz conocida por su papel protagónico en la serie de Nickelodeon "Zoey 101".

"Pero ahora que ha hablado con mucha claridad y ha dicho lo que tenía que decir, siento que puedo seguir su ejemplo y decir lo que siento que tengo que decir", añadió.

Jamie Lynn, la hija menor de Lynne y Jamie Spears, continuó: “No me importa si quiere huir a una selva tropical y tener un trillón de bebés en medio de la nada, o si quiere volver y dominar el mundo como lo ha hecho tantas veces antes, porque yo no tengo nada que ganar o perder de cualquier manera ”, dijo Jamie Lynn.

“Esta situación no me afecta de ninguna manera porque solo soy su hermana, a quien solo le preocupa su felicidad”, agregó. Cabe destacar, que durante su adolescencia, Jaime Lynn fue sumamente criticada por su embarazo siendo aún menor de edad.

“Quizás no la apoyé de la forma en que el público quisiera que lo hiciera con un hashtag (#FreeBritney) en una plataforma pública, pero puedo asegurarles que he apoyado a mi hermana mucho antes de que existiera un hashtag, y yo ' La apoyaré mucho después ”, dijo Jamie Lynn.

“Trabajo desde los 9 años. Pagué mis propias facturas desde que tenía 10 años. No es que le deba nada al público porque mi hermana sabe que la amo y la apoyo. Esa es la única persona a la que le debo algo ", continuó.

Jamie Lynn agregó el lunes que ella es "su propia persona" y no representa a toda su familia, a quien Britney dijo el miércoles que quiere demandar.

"Hablo por mí misma", dijo Jaime Lynn que anteriormente había sido criticada en las redes sociales por no apoyar públicamente a Britney.

“Estoy tan orgullosa de ella por usar su voz. Estoy muy orgullosa de ella por solicitar un nuevo consejo como le dije hace muchos años, no en una gran plataforma pública, sino solo en una conversación personal entre dos hermanas. Por eso estoy muy orgullosa de que haya dado ese paso”.

Desde el testimonio del miércoles, diversas celebridades se han pronunciado en apoyo de Britney, incluidas las ex coprotagonistas de Jamie Lynn en "Zoey 101".

AV