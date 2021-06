Free Britney: La historia de la carta que Björk le escribió para apoyarla e invitarla a Islandia

Con la aparición del documental Framing Britney Spears han quedado al descubierto distintas situaciones que, si bien siempre se tuvo acceso a ellas a través de las noticias, en aquel momento, los espectadores no se percataron de que la princesa del pop no estaba recibiendo un apoyo real, mientras que la prensa se encargaba de ser cada vez más hostil con ella y degradar la imagen de la cantante.

En aquel entonces, la cantante no contó con el apoyo de sus amigos, familiares o parejas y mucho menos de la industria para la que trabajaba, para poder sobrellevar la situación de la mejor manera posible por la excesiva invasión que sufría y el nivel de exposición que parecía ir acabando con su estabilidad emocional.

Recordemos aquel momento en el que la estrella del pop salió agrediendo a los paparazzi con un paraguas después de haberse rapado ella misma su rubia cabellera. Lo que a todo el mundo le pareció un polémico colapso mental se convirtió en el inicio de su pesadilla.

Después de un par de entradas y salidas de centros médicos y de rehabilitaciones, en enero del 2008 su padre y un abogado adquirieron la tutoría legal de Spears; en principio esto sería por tiempo limitado, poco después se volvió algo permanente.

Sin embargo, dentro de toda esta alarmante situación, hubo una persona que realmente se acercó a Britney Spears para brindarle apoyo, y aunque pueda parecer difícil por la distancia que había entre ellas, la cantante Björk, decidió mandarle una carta a la princesa del pop, en la que la invita a mudarse a Islandia para estar más protegida de la prensa, de los paparazzi y del acoso mediático por el que pasaba.

La estresante situación de la princesa del pop conmovió tanto a Björk, que le ofreció un lugar en su casa.

Pese a las buenas intenciones de la cantante islandesa, Britney nunca respondió a dicho ofrecimiento, quizás la cantante ni siquiera tuvo acceso a dicha carta.

Lo cierto es que no fueron muchas las personalidades del medio artístico que apoyaron a Spears en aquel momento.

"A pesar de que Britney se mude a Hong Kong o África o donde sea, no podría escapar. Y eso es escalofriante. Era escalofriante ver los titulares cuando era fotografiada sin sus bragas. Me avergüenzo porque esto muestra cuánto seguí el tema", dijo la cantante sobre aquel momento.

Después de la publicación del documental, muchos artistas han demostrado su apoyo a la interprete de "Stronger". Hayley Williams, Sarah Jessica Parker, Miley Cyrus y muchas celebridades más han reaccionado ante la visibilización de la problemática en la vida de Britney Spears.

#FreeBritney

En 2019 se creo el movimiento FreeBritney, el cual creyó ver señales de que la cantante no la estaba pasando muy bien, por lo que dicho movimiento entró en lo que muchos tildan de "conspiranoico".

En una ocasión, un usuario escribió en el Instagram de la cantante:

"Si necesitas ayuda viste alguna prenda amarilla en tu próximo video", se lee en uno de los miles de comentarios que recibe la famosa cada día.

En el siguiente vídeo Spears apareció con una prenda amarilla, por lo que sus fans no necesitaron ninguna otra prueba para confirmar las sospechas, pese a que la cantante habría escrito cientos de veces que se encontraba bien y no en contra de su voluntad. Aquella prenda amarilla no podía ser una casualidad.

El caso es que ahora, un año después, en la última comparecencia en la corte para recuperar su propia tutoría legal que hoy día comparten el fondo fiduciario Bessemer Trust y un fideicomiso de su padre, Jamie Spears, la cantante a ratificado todas las sospechas.

"Antes creía que nadie me iba a creer. Creía que la gente se burlaría de mi. Pero ahora quiero recuperar mi vida. Ha sido suficiente", dijo la estrella del pop durante su discursos telemático de 30 minutos.

La artista aseguró que tiene la intención de denunciar a su padre y al sistema judicial de Los Ángeles que han permitido toda esta situación,

"Las personas que me han hecho esto no deberían librarse y escapar tan fácilmente", dijo Britney Spears ante la corte



EFVE