Efeméride: ¿Qué pasó el 17 de junio? Paulina Rubio cumple 50 años y éstas son sus polémicas

Este 17 de junio Paulina Rubio celebra 50 años de vida y aunque ha tenido muchos éxitos musicales, también han llamado la atención sus diversas polémicas, sobre todo aquellas que han surgido en los últimos meses.

La chica Dorada ha sido parte de la farándula desde muy pequeña, pues es hija de la actriz Susana Dosamantes. La joven mostró interés por la música a muy temprana edad, así que formó parte de Timbiriche, grupo del que fue parte desde su niñez hasta su juventud, cuando por fin se lanzó como solista.

Desde principios de su carrera Paulina tuvo varias polémicas, tanto con sus compañeras, como con otras personalidades del entretenimiento. Ahora, de adulto la cantante ha enfrentado demandas que también han dado de que hablar.

Paulina Rubio vs Alejandra Guzmán

Aunque su pelea más sonada es con Thalía, la realidad es que eran solo supuestos de la prensa que aseguraban que ambas artistas eran enemigas tras su paso por Timbiriche. Sin embargo, con quien sí tuvo una intensa disputa y todo por amor fue con Alejandra Guzmán.

Las cantantes hicieron del conocimiento público su disputa por el amor de Erik Rubín -actual esposo de la conductora de HOY, Andrea Legarreta-.

Ambas publicaron canciones en las que declaraban su amor por el músico y en las que también se lanzaban indirectas. Paulina lanzó Mío, mientras que la hija de Silvia Pinal cantaba Hey Güera.

Paulina Rubio reaparece en la pandemia ¿alcoholizada?

El año pasado, la intérprete de Causa y efecto, se convirtió en tendencia al hacer un video en su cuenta de Instagram donde tenía una actitud extraña y se le olvidaban las cosas. Muchos aseguran que la cantante estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas.

“Me uno a esta causa, yo me quedo en causa”, dijo la cantante que se intentó sumar el movimiento ‘One World: Together at Home’. En el video cantó de forma errónea una de sus temas más populares y también mencionó a Thalía.

Colate y su demanda contra la Chica Dorada

La también llamada Reina del Pop Latino se encuentra en una batalla legal con su ex esposo, Nicolás Vallejo-Nágera, quien le está demandado por la custodia de su hijo y manutención.

En 2014 la pareja se divorció y fue en ese momento que inició la pelea en los juzgados, pues ambas partes se han encargado de atacarse en la corte y en medios, dejando a un lado el bienestar del pequeño Andrea Nicolás.

