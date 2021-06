Exatlón México: Casandra Ascencio es EXHIBIDA por Doris del Moral; así mostró su ropa interior | VIDEO

Hace unos días, la destacada atleta de Héroes, Casandra Ascencio acaparó la atención de los medios del espectáculo después de enfrascarse en un fuerte intercambio de mensajes con su exrival, Mati Álvarez.

¿Qué pasó?

Resulta que la multicampeona del reality show concedió una entrevista con el programa Ventaneando en donde aseguró que tuvo un mal entendido con Casandra Ascencio debido a un premio que ganaron durante la edición de la Copa Exatlón.

Aquella ocasión, Mati Álvarez se consagró como campeona, pero le había prometido a Casandra Ascencio que si ambas llegaban a la fina iban a compartir un premio, cosa que no sucedió y provocó una importante discusión.

Mati Álvarez señaló que no le entregó el premio ya que gracias a ella llegó a la final. "MVP", apodo de Casandra, contó que el trato consistía en que las dos llegaran a la final, no importaba las condiciones en la que la hicieran.

Finalmente, la heptatleta detalló que no compartiría un premio que ella se había ganado por lo que Casandra Ascencio señaló que no tenía palabra, pero no iba a pelear su dinero.

La exhibe Doris del Moral

Una de las atletas que defendió a Casandra Ascencio en la polémica fue Doris del Moral ya que ambas llevan una excelente relación lejos de las paradisíacas playas de República Dominicana, sede de Exatlón México.

Para muestra de la excelente relación, Doris del Moral compartió un video exhibiendo a su compañera de Héroes en la cuarta temporada de Exatlón México, pues mostró ni más ni menos que su ropa interior.

En la grabación, que inmediatamente se volvió viral, se observa a la patinadora profesional con unos calzones de Casandra Ascencio en la cabeza; las atletas aseguraron que era muestra de su excelente relación.

iorm