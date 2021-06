Bárbara de Regil se DESLINDA de presunto FRAUDE por suplemento alimenticio; esto dijo la actriz

Una vez más, Bárbara de Regil se colocó en el ojo del huracán después de que un nutriólogo se encargara de analizar y estudiar la proteína que promociona la actriz, asegurando que es bastante dañina para la salud debido al alto contenido de hierro.

Ante ello, la investigación se volvió viral en las distintas plataformas digitales, por lo que el nombre de la protagonista de la serie "Rosario Tijeras" fue trending topic, algo que no pasó desapercibido para ella.

Los escándalos de Bárbara de Regil

Durante la pandemia por el nuevo coronavirus Covid-19, la chica fitness aprovechó su fama en redes sociales para impulsar el deporte por medio de videos en los que realizaba rutinas de cardio, pero algunos de ellos generaron bastante polémica.

Y es que en un video, Bárbara de Regil fue sorprendida utilizando palabras que fueron consideradas discriminatorias; además, en otro, sufrió un accidente que le provocó una fuerte lesión que inmediatamente se volvió viral.

Se deslinda

Después de la investigación realizada por el nutriólogo, Bárbara de Regil no se guardó nada y aseguró que la proteína "Loving it" no es suya, pues solo prestó su imagen, por lo que pidió no ser relacionada con el presunto escándalo.

Sin embargo, por medio de sus redes sociales, Aries Terrón, el nutriólogo que compartió la investigación, aseguró que recibió amenazas después de compartir y difundir la investigación que se volvió viral en redes sociales.

Sin mencionar nombres, el nutriólogo aseguró que era víctima de hostigamiento, por lo que los internautas especularon que podrían ser obra de de Bárbara de Regil, quien hasta el momento no se ha pronunciado.

iorm