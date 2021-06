Angelina Jolie: ¿Superó a Brad Pitt? Esto se sabe de su nuevo romance

Después de que la noticia del divorcio entre Brad Pitt y Angelina Jolie saliera a la luz en 2016, la pareja se ha enfrentado a uno de los procesos más difíciles, largos y caros de la historia, pues se cree que han gastado alrededor de un millón de dólares tan solo en pagar los honorarios de sus respectivos abogados. El motivo de esta lucha es que ambos actores desean obtener la custodia de sus cinco hijos, quienes resultan ser menores de edad, lo que ha complicado la situación a lo largo de cinco años.

No fue hasta mayo de 2021 cuando se dio a conocer que Brad Pitt había ganado la custodia compartida con el objetivo de pasar más tiempo con sus hijos, algo en lo que Angelina no estaba dispuesta a ceder. El juicio duró varios meses hasta que, finalmente, el juez John Ouderikirk realizó algunas modificaciones al acuerdo original para que Pitt consiguiera convivir con sus hijos. Esto, a pesar de las pruebas presentadas por la actriz en las que señalaba la incompetencia de su exesposo para hacerse cargo de los menores.

La pareja anunció su separación en 2016. Foto: Twitter @PrimeraVoz_Mx

Angelina Jolie apela la decisión

La actriz presentó pruebas ante el juzgado en las que se demostraba que Brad Pitt no estaba en condiciones de cuidar a sus hijos, motivo por el cual Angelina solicitó el divorcio. Se dice que un incidente con Maddox, su hijo mayor con 15 años en ese entonces, fue la gota que derramó el vaso y lo que motivó a la protagonista de Maléfica a separarse de su esposo, quien fue investigado por el FBI y servicios sociales.

Aunque Brad Pitt no enfrentó ningún cargo al respecto, Angelina decidió que no se quedará de brazos cruzados. El argumento principal de la actriz fue que el juez no tomó en cuenta los testimonios de las experiencias que vivió a lado del actor y tampoco permitió que sus hijos testificaran en el juicio. Después de estos momentos tan complicados, la actriz decidió regresar a Nueva York para proteger a Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne.

La actriz fue vista con sus hijos en Nueva York. Foto: Twitter @Jolietheternal

¿Un nuevo amor?

Una vez en la ciudad más famosa del mundo, Angelina Jolie decidió tomarse un tiempo para visitar a su antiguo esposo, el también actor Jonathan Lee Miller, quien fuera su pareja de 1996 a 1999. De acuerdo con la agencia EFE, la actriz acudió al departamento de Miller en una zona exclusiva de Brooklyn, por lo que se especula una posible reconciliación. Jolie acudió al lugar con una costosa botella de vino y salió de ahí tres horas más tarde.

Así acudió a visitar a su ex esposo. Foto: Twitter

Angelina llegó sola, no estaba acompañada ni por su personal de seguridad. Iba vestida con una gabardina larga color crema, sandalias del mismo color y un bolso Louis Vuitton. De acuerdo con el diario New York Post, la actriz llegó a expresar su arrepentimiento por terminar con un fugaz matrimonio que surgió después de que ambos protagonizaran la película "Hackers" en 1995.

La película se estrenó en 1995. Foto: Twitter @creativok

