¡Atrapadas! Las Kardashian se van a Hulu, pero esta televisora es dueña de los episodios de sus vidas

El final de un era para la televisora E! llegó con el último episodio del reality “Keeping Up With the Kardashians”, que fue transmitido el pasado jueves 10 de junio, después de que la empresa filmara sus vidas por 20 temporadas.

La familia Kardashian Janner se muda a Hulu, el servicio de suscripción de video estadounidense que es propiedad de Walt Disney Direct-to-Consumer & International, pero el canal E! se quedó con los derechos de la franquicia.

Pues al igual que en su momento NBCUniversal mantuvo los derechos de "Keeping Up" y continuó con la transmisión de los episodios de uno de los programas televisivos más visto de Estados Unidos.

E! podrá seguir con la transmisión de las temporadas uno a la 19, pero también podrán ser consumidos por los usuarios de Peacock y Hulu y la temporada 20 estará disponible solo en los últimas opciones de servicio propiedad de Disney en 2022.

Los fans de estas celebridades esperan que la poderosa familia Kardashian Jenner lleguen a Hulu y Disney's Star con nueva programación a partir de este año, pero no se han anunciado detalles sobre lo que se verá, el formato o la cantidad de proyectos. El acuerdo, que se anunció en diciembre de 2020 , se estableció con los miembros de la familia Kris, Kim, Kourtney, Khloe, Kendall y Kylie.

El reality “Keeping Up” fue estrenado en el año 2007, algo nuevo para los programas de este tipo en todo el mundo, la cultura pop y la definición de celebridad. El programa insignia tuvo 20 temporadas, más 9 derivados, que dan un total de 38 temporadas con un conteo de 440 episodios y aproximadamente 20,000 horas de grabación.

La vida de las famosas siempre han atraído a una audiencia impresionante y grandes dólares de publicidad, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, ya que la serie se transmitió en 90 países y en 20 idiomas diferentes, donde han logrado millones de seguidores.

