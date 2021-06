Go Hye Sun, actriz de Boys Over Flowers, filmará una nueva película como directora

Go Hye Sun volverá a la pantalla grande. La actriz coreana ya está planeando el estreno de "Dark Yellow" su nueva película como directora de cine. Im Ji Kyu, Yeon Jae Hwang y Yoon Hyuk Jin fueron elegidos como parte del elenco principal.

Aunque dejó atrás la actuación de los dramas coreanos, Go Hye Sun continúa emprendiendo su carrera en el entretenimiento y decidió enfocarse en la dirección.



Ella saltó a la fama con "Boys Over Flowers", dorama que protagonizó junto a Lee Min Ho en 2009, ahora, incursiona en el cine con sus propias producciones.

"Dark Yellow" será su nueva película coreana cuya trama se centra en un hombre y una mujer que tienen diferentes perspectivas de vida, además de grandes fortalezas. El filme de terror contará la historia de un varón extraño que muestra interés por una mujer que trabaja en una florería, pero tiene una habitación secreta.

Go Hye Sun también formará parte del elenco y actuará en su propia obra. Los protagonistas que han sido elegidos son los actores Im Ji Kyu, Yeon Jae Hwang y Yoon Hyuk Jin, aún no se revelan los nombres de sus personajes, también estará Ahn Seo.

La película de Go Hye Sun es uno de los estrenos más esperados para el verano de 2021, se transmitirá a través de la plataforma de streaming 'Wadiz'.

Carrera y vida de Go Hye Sun

Saltó a la fama gracias a su papel de "Jan Di" en Boys Over Flowers junto a Lee Min Ho, fue uno de sus papeles más reconocidos a nivel mundial. Su última aparición fue en el drama You Are Too Much en 2017, desde entonces, se mantuvo algo alejada de las cámaras y enfocada en su carrera como directora de cine.

Noticias Relacionadas Día del Padre: 6 Dramas coreanos familiares que puedes ver para celebrar a papá

Su debut en la pantalla grande lo realizó en 2010 con la cinta Magic. Sobre su vida personal, hace tiempo generó polémica tras la separación de su exesposo Ahn Jae Hyun. La actriz lo acusó de haberla humillado e hizo varias declaraciones en sus redes sociales durante su proceso de divorcio.

"Dark Yellow" es su nuevo proyecto y se espera que continúe sorprendiendo a sus fans con sus talentos en la dirección.

kma