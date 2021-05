¡Pleitazo! Lorena de la Garza ARREMETE contra Horacio Villalobos y lo llama "viejo ridículo" | VIDEO

La actriz Lorena de la Garza, conocida por su papel de la “Nacasia” en La Hora Pico le dio con todo al conductor Horario Villalobos, quien tampoco dudo en responderle, todo esto a través de sus historias de Instagram.

Tremendo pleitazo

Todo comenzó cuando la intérprete de la “Nacasia” dijo en una entrevista para Venga la Alegría que aún no había recibido la vacuna contra el Covid-19, por lo que confesó que pensaba viajar a los Estados Unidos para recibirla.

Ante esto, el polémico presentador de televisión Horacio la criticó y dijo que por su edad, la actriz pronto debería de recibir la vacuna, así que no tendría que viajar al extranjero para ser inmunizada.

“Ya siéntese señora”

Por su parte, Lorena no se quedó callada, pues a través de sus historias de Instagram mandó un mensaje a Horacio, ya que ella aseguró que aunque no es una niña, no tiene todavía la edad para recibir la vacuna.

Además, arremetió contra el conductor y lo llamó “viejo payaso ridículo” y le mencionó el clásico “ya siéntese señora”, pues señaló que no sabía que hacía en México, ya que no tienen ningún talento, pues no sabe ni hablar, ni cantar y mucho menos conducir.

Por su parte, Horacio no se quedó callado y por el mismo medio le respondió a la famosa, ya que en un video dijo que Lorena era una “desgracia” en el teatro.

Con información de medios

PAL