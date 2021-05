Enrique Iglesias: Así lucen hoy los hijos del cantante con Anna Kournikova

El cantante español Enrique Iglesias es una de las voces latinas más reconocidas en todo el mundo, que hoy sábado 8 de mayo celebra su cumpleaños número 46 y nada mejor para celebrarlo que en compañía de sus tres hermosos hijos, producto del matrimonio con la extenista y modelo rusa Anna Kournikova.

A esta hermosa familia le gusta mantener su vida privada en secreto por lo que no es muy usual ver publicaciones del cantante y la ex deportista en las redes sociales, sin embargo, de vez en cuando comparten videos o imágenes de su relación y sus hermosos hijos, de hecho cuando Kournikova estaba esperando a los mellizos no se supo del embarazo hasta tiempo después cuando se comunicó la llegada de Nicholas y Lucy.

Estos mellizos se han robado el corazón de varios seguidores además de que se les nota el enorme parecido con sus padres, quienes a pesar de sus carreras se dan el tiempo suficiente para estar en familia y compartir juntos en familia.

Además de los mellizos Enrique Iglesias tiene una pequeña llamada Mary, quien nación el pasado 31 de enero de 2020, y como era de esperarse la familia no anunció la llegada de la nueva integrante sino hasta tiempo después, sin embargo, la extenista ha compartido algunas imágenes de la pequeña que es idéntica a Kournikova

¿Quién es Enrique Iglesias?

Hijo del cantante Julio Iglesias y de Isabel Preysler, Enrique Iglesias es cantante compositor y actor español que inició su carrera musical en 1995 acumulando varios éxitos que lo llevaron a ser reconocido en varios países de habla hispana así como en los Estados Unidos.

Ha vendido más de 70 millones de discos y sencillos tanto en inglés como en Español y ha alcanzado más de 20 millones de copias vendidas lo cual lo consolida como uno de los cantante con más éxito en todo el mundo, razón que le ha concedido varios reconocimientos y premios como el Grammy al mejor artista latino, así como cinco premios Billboard, y 45 de estos en la versión latina.

