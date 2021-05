¡Andrés García estalla contra Roberto Palazuelos! Recuerda su juventud junto a Luis Miguel

Andrés García ha vuelto a causar controversia ante los reflectores, esto debido a que recientemente explotó en contra de Roberto Palazuelos luego de que hace algunas semanas el llamado “Diamante Negro” asegurara que su propiedad más pequeña era más valiosa y costaba más que todas las que tiene el longevo actor.

A pesar de que antes el artista únicamente alababa a Palazuelos y contaba que era el único que estaba al pendiente de él, incluso más que sus hijos, ahora el famoso actor externó su descontento con Roberto durante la entrevista concedida al programa 360 digital.

“Roberto Palazuelos, igual que a Micky (Luis Miguel), los encausé desde jovencitos, casi de niños, convivieron mucho, vivían de hecho, casi permanentemente estaban yendo a la casa, y listo, ahora ya es un hombre de 50 y tantos años, con sus hoteles que él dice que son sus hoteles, son hoteles de maderita, le ha dado lo presumido”, externó García.

Sin embargo, el actor que está próximo a cumplir 80 años de edad, no pudo contener su molestia al recordar las más recientes declaraciones de Roberto Palazuelos. “Pero también dice que sus propiedades son cuatro veces más grandes que las mías, ¡está pend&%$*!, se ha vuelto presumido”.

Mientras Villalobos trataba de disculpar a Palazuelos asegurando que quizás las declaraciones del actor eran parte de su personalidad, García enfureció y destacó que nadie va a pasar por encima de él.

“¡Me vale!, no, no, el respeto es el respeto. Él dice ‘la más chiquita de mis propiedades vale más’, yo tengo una propiedad de más de 20 hectáreas, él no tiene ni 3, ¡que no joda!, que no se ande adornando con Andrés García, pa’ que lo entienda”, remató.

Fal