Lily Collins regresa a 'Emily en París' y enamora a los franceses en provocativo BIKINI

‘Emily en París’ está de regreso, y Lily Collins está más linda que nunca para las grabaciones de la segunda temporada de la serie.

Hace apenas unos días, comenzaron a surgir en redes sociales las primeras imágenes de las grabaciones, en Francia, en las que se aprecian la actriz que la protagoniza con increíbles atuendos.

Pero, entre todos ellos, destaca uno donde luce un ajustado bikini celeste de tiro alto, con un kimono en colores rojo, amarillo y azul.

En otras de las fotos, también lleva looks muy estilizados en los que los accesorios como sus gafas oscuras, un pañuelo o sombreros.

uD83DuDCF8 | May 3rd: Lily Collins filming scenes for #EmilyInParis in Paris. pic.twitter.com/KREnX50UNE

Netflix fue quien confirmó que las grabaciones de esta nueva parte de la serie comenzaron el 3 de mayo de 2021, a través de sus redes sociales, con una foto de Lily Collins.

Por otro lado, de acuerdo con E! News, Collins emitió un comunicado también donde habló sobre lo feliz que está de que se haya renovado el contrato para la continuación de la romántica historia de su personaje en la ciudad del amor.

“Interpretar a Emily no solo me enseñó más sobre mí, sino también sobre el mundo que me rodea. No podría estar más feliz de estar de regreso en París para la temporada 2, para ampliar esas lecciones, seguir creciendo y aprender aún más sobre esta hermosa ciudad y todo su carácter con Emily”.