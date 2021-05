Geraldine Bazán se HARTÓ del acoso y levantó una FUERTE demanda; te contamos los DETALLES

Geraldine Bazán explotó en contra de un popular programa de chismes, y declaró que podría poner una demanda por acoso personal, debido a que sus reporteros la molestan constantemente.

De acuerdo con la revista People en Español, fue durante el fin de semana cuando la actriz confirmó que siente que las preguntas del show, tienen otra intención más allá de informar.

La revista sostiene que esta denuncia la realizó frente a otros medios mexicanos, después de que un representante de la cadena le preguntara sobre Gabriel Soto.

“Yo sé que la prensa y el artista es una sinergia, pero cuando hay acoso personal y cuando se nota que es con saña y con dolo entonces sé que va a perder muchísimo mi carrera si no me mencionan en Suelta la sopa, no me importa, ni modo, lo voy a tener que sufrir y pasar, pero sí quiero denunciar acoso de este medio porque no puede ser que siempre es lo mismo”.