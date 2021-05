Facundo dice que una de sus BROMAS pudo ARRUINARLE la vida a una persona

Durante su entrevista con el podcast "Creativo" de Roberto Martínez, el conductor Facundo expresó que a veces en sus bromas se les pasaba la mano.

Asimismo, añadió que, en algunas ocasiones hubo chistes que no pudo quitar del contenido del programa. Lo anterior, pese a que iban a arruinar la imagen pública de alguien durante la emisión, como fue el caso de un hombre a quien le hizo una broma un 14 de febrero.

"Hubo una vez que estaba ligando en 14 de febrero, como que era un güey e iba con los batos y les picaba la nalga y los agarraba, y decía dame un beso y te regalo un globo y me decían "no que chinga#$%%" y de repente como que un señor se vio muy interesado y se dejó tocar y así y le digo que onda, no pues yo, nunca le he entrado, pero a ver sí, sí lo pruebo, si lo probaría. Entonces qué, ¿nos vemos en hotel? Bueno sí, voy a comer a mi casa, allá con mis hijos, al rato regreso", relató el conductor.