Talina Fernández revela cómo fue su experiencia en la cama con Julio Iglesias

Talina Fernández fue una de las celebridades más codiciadas de la televisión mexicana durante muchos años y sus encantos hacían enloquecer a cualquiera. Pese a que era una mujer casada, en diversas ocasiones fue vinculada con algunos galanes de la época y uno de ellos fue el cantante español, Julio Iglesias, pero ella, negaba estos rumores, sin embargo, a muchos años de distancia, ‘la dama del buen decir’ aceptó que sí tuvo una relación con el papá de Julio Iglesias.

Esta confesión de la madre de la fallecida actriz, Mariana Levy, fue realizada durante la sección “trapitos al sol” del programa de espectáculos “Sale el Sol” donde la conductora fue sometida a una prueba de polígrafo para asegurarse que sus respuestas fueran reales, el encargado preguntar sí había tenido una relación con Julio Iglesias fue el reconocido periodista de espectáculos Alex Kaffie por lo que Talina no dudo responder que sí, posteriormente, le preguntó si habían tenido intimidad y la respuesta nuevamente fue afirmativa.

Las respuestas causaron sensación entre los conductores del programa y se mostraron interesados en investigar más al respecto por lo que las preguntas continuaron y Luz María Zetina preguntó si su encuentro en la cama había valido la pena, por lo que la conductora fue tajante y respondió que no, sin entrar en detalles.

Las preguntas no se detuvieron y Paula Mercado quiso saber si la experiencia había sido mala porque no le gustaba físicamente el artista español por lo que Fernández confirmó esta información. ‘La dama del buen decir’ no dio más detalles de su fugaz romance con el intérprete de “Hey” por lo que no se sabe en qué momento de su vida se dio este encuentro que, pese a que no le haya gustado, aún sigue en su memoria.

Actualmente, Talina Fernández tiene 76 años y ya no teme destapar algunos capítulos, hasta ahora, desconocidos de su vida, además, se ha atrevido a realizar cosas que nunca pensó a atreverse a hacer y prueba de ello es que hace unos días se hizo su primer tatuaje en televisión nacional sin importar las críticas o comentarios negativos que pudiera generar su actuar.

u00a1"La Dama del Buen Decir" es sometida al polu00edgrafo! u00bfEs verdad que se fue en malos tu00e9rminos de una televisora? u00bfTuvo... Posted by Sale el Sol on Tuesday, May 25, 2021

Carrera de Talina Fernandéz

Talina Fernández es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana, inició su carrera en la televisión en 1970 conduciento el programa de variedades llamado “La cosquilla”, posteriormente y debido a su gran talento, logró mantenerse vigente en un sinfín de programas en los que participó como presentadora, entre sus trabajos más recordados destacan “Nuestras Realidades”, “ECO”, “Viva el domingo”, “Hoy”, “Hasta en las mejores familias”, “Talinissima”, “Nuestra Casa” y recientemente “Sale el Sol”.

Además de la conducción, Talina Fernández ha tenido papeles como actriz en producciones como “Las Gemelas”, “Muchachita”, “Tenías que ser tú”, entre otras.

En cuanto a su vida personal, estuvo casada en tres ocasiones y tuvo tres hijos; Patricio Levy, Juan Jorge ‘Coco’ Levy y la actriz fallecida en 2005, Mariana Levy, quien murió a causa de un infarto.

CBC