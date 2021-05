¡Pleito en VLA! Horacio Villalobos llama travesti de Jenni Rivera a Cynthia Rodríguez

De nueva cuenta Horacio Villalobos se vio envuelto en polémica luego que durante la transmisión del programa Venga la Alegría asegurara que su compañera Cynthia Rodríguez parecía travesti de Jenny Rivera durante el popular segmento “Sin palabras”, lo que dejó sorprendidos a los espectadores.

El instante preciso fue captado por las cámaras del matutino, el cual en ese momento transmitía el segmento del famoso juego “Sin Palabras”, en el cual los conductores tienen que adivinar una palabra o frase a partir de mímica y gesticulaciones. Esta sección es bastante popular entre el público y siempre genera polémica debido a los constantes roces o declaraciones que suele haber entre los comunicadores.

Y hoy no fue la excepción, ya que en determinado momento, y en tono de burla, Horacio Villalobos increpó a su compañera Cynthia Rodriguez y le aseguró que se veía como travesti de la fallecida cantante Jenny Rivera, lo que provocó la sorpresa de los demás, sin embargo este episodio pasó casi inadvertido debido a la dinámica del juego, no obstante, recordó algunas otras polémicas en las que se ha visto envuelto Villalobos.

Natalia Téllez lo acusó de transfobia

Fue a mediados del pasado mes de marzo cuando el conductor de Venga la Alegría, Horacio Villalobos, se vio en vuelto en una polémica luego que se dieran a conocer las declaraciones de la actriz Natalia Téllez, quien lo acusó de transfobia por presuntamente haber maltratado a la actriz, vedette y conductora, Alejandra Bogue.

En respuesta, Villalobos escribió en su cuenta de Twitter que lo largo de su trayectoria en el mundo del espectáculo del entretenimiento él siempre ha buscado combatir la discriminación contra la comunidad LGBTQ+ y en particular aquella dirigida hacia la comunidad trans.

“¿Transfóbico yo? ¡Nunca! Si algo he hecho es defender la diversidad y he luchado en contra de la homofobia y la transfobia en las empresas en las que he laborado, al igual como hice en las distintas giras que hicimos juntos en Desde Gayola y principalmente en la vida”, escribió Horacio Villalobos en la red social enmarco pasado, como respuesta a las declaraciones de Natalia Téllez.

Eso sí, el conductor admitió en la misma red social que sí han existido roces entre él y Bogue, sobre todo a partir de haber coincidido en Desde Gayola, popular programa que se emitía por Telehit, pero descartó que estas rencillas se debieran a la identidad de género de la conductora. Y aseguró que es probable que Natalia Téllez solo conozca la versión de una de las partes, “la que seguramente te contó Alejandra Bogue”, explicó Villalobos.

mypr