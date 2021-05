Gerard Butler se arrepiente de haber tratado mal a esta bella actriz

Aunque el actor escocés Gerard Butler empezó en el cine 1997 con pequeños papeles, su estrellato llegó hasta 2007 cuando protagonizó 300, de Zack Snyder, en donde dio vida al Rey Leónidas y su popularidad con el público femenino fue tal que se enfrascó durante una época en chick flicks y fue en uno de esos filmes en los que trabajó con una actriz, de la que se enamoró y no respetó.

Para 2011, el actor ya era todo un astro, ya fuera por su carisma, su voz o su cuerpo que lució como el rey espartano, por lo que no le fue tan complicado mantener una relación con Jessica Biel, con quien compartió créditos en Jugando por amor (Playing for Keeps).

En 2012 se estrenó la película en que ambos actores compartieron créditos. Foto: Especial

Sin embargo, el escocés habría cometido el error de no querer algo más serio con la actriz y esto lo llevo a "escapar" de la relación al finalizar de grabar Jugando por amor y así como empezó el noviazgo llegó a su fin.

Todavía hace tiempo, Butler se dijo arrepentido porque "se le escapó" Biel, quien tan sólo unos meses de haber terminado con el protagonista de 300 inició una relación con el cantante Justin Timberlake, con quien se casó en 2012.

La actriz Jessica Biel es considerada una de las más bellas de la industria. Foto: Especial

Por otro lado, existe la versión de que Biel ya estaba saliendo con el exintegrante de N'Sync y por ello prefirió alejarse de Butler e iniciar algo serio.

Cualquiera que haya sido la verdad, Jessica Biel sigue casaca con Timberlake, mientras que Butler continúa soltero, pues la última relación que tuvo fue con Morgan Brown, de quien se separó en 2020, luego de haber tenido una relación de seis meses.

hmm