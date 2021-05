Belinda y Christian Nodal: Cronología de un amor de cuento de hadas

La noticia del día fue protagonizada por Belinda y Christian Nodal quienes anunciaron su compromiso, sí, así como lo lees la pareja del momento muy pronto llegarán al altar y se convertirán en marido y mujer.

Nodal gastó una impresionante cifra de dinero para que el momento de pedirle a Belinda que pasará el resto de su vida con él fuera inolvidable, además el anillo con el que cerraron su compromiso costó 3 millones de dólares.

La pareja que en un principio todos aseguraban que su amor era parte de una publicidad para darle más rating a La Voz Azteca, proyecto en el que ambos participaban, 9 meses después de anunciar su noviazgo, compartieron que ya preparan su unión matrimonial.

Crónica de un amor de cuentos de hadas

Noviembre 2009

Fue durante los premios de La Radio celebrados en Estados Unidos en donde Belinda y Christian Nodal se encontrarían por primera vez, ahí la rubia puso a bailar al cantante de regional mexicano con su éxito “Amor a primera Vista” pues al ser el único que no estaba de pie entre los asistentes, Beli decidió ir a sacarlo a bailar, él muy cohibido no supo qué hacer y sólo agradeció a la cantante el gesto de acercarse a él.

Junio 2020

Belinda y Christian se reencontraron en La Voz Azteca, proyecto en el que ambos trabajaron. La pareja reveló que no se hablaban mucho pues a Christian le imponía mucho su ahora prometida y ella pensaba que le caía mal al sonorense.

Pero poco a poco la chispa y la inevitable atracción entre ambos coaches se comenzó a dar y en secreto coqueteaban, incluso Nodal le compuso una canción para confesarle su amor.

Agosto 2020

Fue el 05 de agosto cuando Belinda y Christian Nodal decidieron gritar al mundo su amor, por primera vez la intérprete de “Mi bella traición” habló abiertamente y aceptó tener un noviazgo con el cantante de Regional Mexicano.

Foto: Captura de pantalla

Además de confirmar su relación a través de redes sociales, la pareja concedió una serie de entrevistas a programas de espectáculos de TV Azteca en donde compartieron algunos detalles sobre cómo nació el amor y atracción entre ambos.

Septiembre 2020

A un mes de anunciar su noviazgo, Belinda decidió que era un buen momento para hacer aún más formal su relación pues llevó a Nodal a su casa para convivir con sus papás y hermano.

Además es tanto el amor que sienten el uno por el otro que decidieron tatuar su piel con el número 4 el día que inició su relación, además Nodal se plasmó en todo su pecho los ojos de su amada novia, mientras que Beli en su talón puso las iniciales de Cristian Nodal dentro de un corazón.

Foto:Especial

Noviembre 2020

El romance estaba a todo lo que da, por lo que Belinda no dudó en celebrar a su suegra y consentirla durante su cumpleaños, así que en la fiesta que Nodal le organizó a su mamá, la bella rubia no dejó de cantarle a la madre del amor de su vida.

Diciembre 2020

La pareja más enamorada que nunca, pasaron juntos las fiestas decembrinas en las bellas playas de nuestro país, en donde en compañía de la familia de Belinda pasaron grandes noches llenas de amor y diversión.

Enero 2021

La feliz pareja celebraron un mes mas de novios. Viajan a España por el nuevo proyecto de Belinda.

Febrero 2021

Belinda y Nodal dieron algunas pistas sobre que ya estaban viviendo juntos pues, el intérprete de “De los besos que te dí” compartió algunos videos del desayuno que Belinda le estaba preparando y ambos lucían en pijama y recién levantados de la cama.

Marzo y abril 2021

La feliz pareja vive en España, y preparan el dueto que prometieron a sus seguidores; se separan tan solo por unos días mientras debido a compromisos de trabajo de ambos pero se dan cuenta que no pueden estar el uno sin el otro, el reencuentro entre ambos fue romántico y apasionado.

Mayo 2021

Christian Nodal no puede más y preparó todo para que su novia viviera el mejor momento de su vida pues con una propuesta muy romántica en uno de los restaurantes más exclusivos de España el intérprete de “Te falle” le propuso a Belinda que fuera su esposa a lo que ella no pudo decirle que no y ahora ya preparan todo para su próximo enlace matrimonial.

bmz