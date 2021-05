Selena: Chris Pérez hace fuertes revelaciones de Abraham Quintanilla, por oponerse a su matrimonio

El viudo de Selena, Chris Pérez volvió a aparecer ante la prensa. Esta vez habló sobre Abraham Quintanilla, padre de la reina de Tex Mex y quien se opuso al matrimonio con la cantante. Además, reveló por qué no quiere ver la segunda temporada de la serie biográfica de su esposa.

Un "Amor Prohibido" sería la descripción de la relación entre Selena y Chris, quienes fueron novios y se casaron el 2 de abril de 1992 a escondidas del padre de la cantante, quien se negaba a que tuvieran una relación sentimental.

En entrevista para Suela la Sopa, el ex guitarrista de Los Dinos recordó esta etapa de su vida, la cual describe como una situación dolorosa. "A mí me lastimó haber tenido que pasar por lo que pasamos para estar juntos", dijo el viudo de la intérprete de Cómo la Flor.

Durante la conversación, explicó que no culpa a Abraham y que le tiene mucho cariño a la cantante, pero sí aclaró que ahora que él es padre entiende que tienes que dejar a tus hijos y no controlarlos. "Yo puedo guiar y aconsejar, pero no controlar".

Siempre deseé que las cosas pudieran estar bien. Nunca lo hice enojar por comportarse así, ni lo hice sentir incomprendido. Yo entendí siempre lo que sucedía, pero fue doloroso.

Chris Pérez no quiere ver la temporada 2 de Selena en Netflix

Pérez confesó que no ha visto la segunda temporada de Selena: La Serie, producción de Netflix en la que también colaboró la familia de la texana, pues indicó que aún le duele la muerte de su pareja sentimental, con la que solo pudo estar casado por casi tres años.

También comentó que no estaba contento con la narrativa de la historia, un ejemplo de ello es que, quitaron algunos momentos en el que él o algún otro músico de Los Dinos participaron en la creación de las piezas que interpretaba el conjunto, entre ellas "Bidi Bidi Bom Bom".

mfa