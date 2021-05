¡Se calientan los ánimos! Galilea Montijo y Laura Bozzo se pelean en Hoy

Los ánimos en el programa matutino Hoy, de Televisa, se calentaron. Durante una emisión reciente, la conductora tapatía Galilea Montijo enfureció contra Laura Bozzo por la actitud que tuvo en contra de su gran amiga, Andrea Legarreta. Ambas celebridades ya tienen un “pique” desde hace varios años.

Luego de terminar de hablar sobre Manuel José, quien afirma ser hijo del fallecido José José, ‘Gali’ le mandó un recadito al cantante pero también aprovechó para despotricar en contra de la peruana: "Laura Bozzo con Andrea Legarreta ¡no!, se te quiso poner al tú por tú", gritó muy indignada.

Sin embargo, Andrea no quiso hablar más al respecto para no caer en el juego de provocación de Bozzo: "Si dice que yo... bueno la verdad no". Pero Galilea no se pudo contener e insistió: "Lo que quieras con Legarreta, mejor conmigo", dijo Montijo para retar a Laura.

Galilea defendió a su amiga. Foto: Especial.

¿Qué es lo que pasó con Laura y Galilea?

Fue durante esta semana que la Señorita Laura causó tremendo revuelo al atacar a Legarreta en pleno foro de Televisa y reclamarle porque presuntamente burlarse de ella: “Siempre te burlas de mí Andrea Legarreta, ahora sí voy a tener que molestarme contigo", arremetió.

La peruana entró después de que Anel Noreña, una de las participantes de Las Estrellas bailan en Hoy, anunciara que por motivos de salud tendría que abandonar a su pareja, Carlos Bonavides; Laura Bozzo fue anunciada como la nueva integrante del show. Esto generó molestia en Galilea Montijo, porque hace una década tuvo una serie de enfrentamientos que generaron una gran enemistad entre ambas.

Ante la entrada de Laura, Montijo no pudo evitar hacer una expresión de ligero desagrado. A pesar de su incomodidad, Galilea decidió cambiar su actitud por una de reconciliación. “Ven para acá, mi Laurita, no tengas miedo”, le dijo a la peruana en presencia de todo el equipo de Las Estrellas Bailan en Hoy.

msb