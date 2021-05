¿Qué significa Jarvis en Los Vengadores de Marvel?

Avengers es una de las franquicias más populares de Marvel, compañía que es liderada por Disney. A lo largo de las 23 películas que han sido lanzadas al mercado, pocos personajes resaltan como Jarvis, debido a su peculiar origen.

Basado en Edwin Jarvis, el mayordomo de la familia Stark en los cómics de la empresa saltó a la pantalla grande en forma de una inteligencia artificial en las primeras tres cintas de "Iron Man".

Sin embargo, la llegada de "Avengers: La era de Ultrón" significó una evolución de este organismo en un sintezoide, una especie de androide que cuenta con poderes que le permiten enfrentarse a los héroes y villanos de la franquicia.

¿Qué significa Jarvis?

De entrada, el nombre de Jarvis era mostrado como siglas de algo más, lo cual durante mucho tiempo fue un misterio para los fans; sin embargo, en los cómics de "Iron Man" es el mismo Tony Stark quien da a conocer el significado de este nombre.

Además de ser un franco homenaje al hombre que lo sirvió por años, el héroe tomó cada una de las letras para darle un significado más profundo y simple a la vez: Just A Rather Very Intelligent System (que en español significa Solamente "sólo un sistema muy inteligente".

Con esto, Stark simplificaba la función que tiene este sistema operativo en su vida y también la importancia que tuvo el mayordomo que muchas veces hizo el papel de su padre, quien solía ausentarse para trabajar en sus experimentos.

Noticias Relacionadas Batman ha derrotado fácilmente a estos Avengers de Marvel

La aparición de Edwin en productos audiovisuales solamente se ha dado en tres entregas: "Agents de Shield", "Agent Carter" y en "Avengers: Endgame". En esta última tiene una ligera aparición en el momento en el que Tony Stark y Steve Rogers buscan partículas Pym en el pasado. El personaje es mostrado junto a Howard Stark, quien le dirige pocas palabras antes de desaparecer de la pantalla.

Cuando Paul Bettany fue contratado para llevar a cabo el papel de Jarvis, se sintió agradecido, debido a que pensó que su carrera estaba por terminar por la falta de trabajo; no obstante, también se sintió decepcionado por la nula presencia escénica que tenía.

A esto, los realizadores de la cinta le dijeron que pronto habría más oportunidades y que no se desesperara. Al final, el personaje evolucionó en Vision, otros de los héroes, lo cual lo llevó a formar parte de los Vengadores y posteriormente a ser uno de los protagonistas en la serie de Disney+ "Wanda Vision".

GDM