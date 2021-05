Fundador de APPLE y cantante de N'SYNC buscan una empresa de mil mdd en UNICORN HUNTERS

Este 24 de mayo se estrenará el segundo episodio de Unicorn Hunters, nueva serie de negocios que destaca a las empresas de crecimiento emergente que buscan alcanzar la codiciada marca de valoración de “unicornio” de mil millones de dólares, al tiempo que reúne a los inversores individuales de todo el mundo para ayudar a financiar estas empresas emergentes.

El reality show del género enriquecimiento y entretenimiento, presenta a un grupo de reconocidos inversionistas que están dispuestos a valorar empresas e invertir mucho dinero en ellas.

¿Quiénes conforman el 'Círculo de dinero' en Unicorn Hunters?

Silvina Moschini, cofundadora, presidenta y presidenta de TransparentBusiness, primera mujer latinoamericana en llevar una empresa a la condición de “Unicornio” en 2020.

Alex Konanykhin, director ejecutivo de TransparentBusiness.

Lance Bass, cantante, actor, productor e inversor.

Steve Wozniak, cofundador de Apple y empresario tecnológico.

Rosa Gumataotao Ríos, ex tesorera de los Estados Unidos, de padres mexicanos.

Moe Vela, abogado, autor, emprendedor y exdirector de administración de Joe Biden, de padres mexicanos.

Unicorn Hunters, por Amazon Prime

Con distribución paralela a través de Amazon Prime y otros canales en línea, incluidos LinkedIn Broadcast, Facebook Video, YouTube y Vimeo, Unicorn Hunters constará de seis episodios, cada uno de 30 minutos, que se transmitirán en vivo cada dos semanas.

El primer capítulo del programa, financiado por TransparentBusiness y producido por el ícono del reality show Craig Plestis’ Smart Dog Media (The Masked Singer, The Masked Dancer, Celebrity Show Off ), se lanzó esta semana y cuenta con un panel llamado el "Círculo de dinero", que incluye a diferentes empresarios legendarios, luminarias y titanes de los negocios.

“Podemos cambiar la dinámica del mercado y así darle poder a los emprendedores y cambiar el mundo”, explica Silvina Moschini, primera mujer latinoamericana en llevar una empresa a la condición de “Unicornio” en 2020.

MAAZ