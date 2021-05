Éste es el conmovedor mensaje que recibió Andrea Meza por parte de su hermana al ganar Miss Universo

La belleza de Andrea Meza ha cautivado al mundo entero, por eso se convirtió en la tercera mexicana en llevarse el nombramiento y la corona de Miss Universo.

A raíz de su triunfo miles de personas se han acercado a ella de forma presencial o a través de redes sociales para decirle lo orgullosos que se sienten del gran trabajo que realizó en en el certamen, donde puso en alto el nombre de México.

Pero aunque personalidades de la política y del espectáculo enviaron la mejor de las vibras a la reina de belleza, hubo una felicitación que conmovió ha conmovido a todo quien lo lee.

Se trata del escrito de Mariana Meza, hermana de la Miss Universo, quien a través de su cuenta en Instagram mencionó junto a dos fotografías de ambas en donde Andrea porta ya corona, lo orgullosa que estaba de todo el esfuerzo de la originaria de Chihuahua.

“¡You did it! Te amo mucho hermana! Yo creo que no hay palabras que pueda decirte que no te hayan dicho ya. De cualquier modo quiero decirte que te amo y admiro, que esta nueva experiencia va a ser increíble y vas a poder vivir tu sueño y no hay nada que me haga más feliz y orgullosa que verte triunfar después de todo el arduo trabajo que haces todos los días”, mencionó en la primera parte del escrito.

Después agregó que la joven sorprenderá a todo el mundo. “Sin duda eres un mujerón que impactara al mundo y al universo. Ya te extraño y espero que tengas unos días maravillosos. Te mando un gran beso y un abrazo”, fueron sus palabras.

Mariana Meza es solo es dos años menor que Andrea, es modelo e ingeniera en Geología y a través de redes sociales ambas han expresado el amor y hermandad que se tienen.

