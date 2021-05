Enrique Guzmán sí quiso enfrentar a Pablo Moctezuma con una pistola, pero no lo encontró

Enrique Guzmán tuvo una entrevista más para el programa "Hoy", donde fue cuestionado de los señalamientos que hizo su nieta Frida Sofía, quien además de llamarlo abusador, dijo que era violento.

Al respecto dijo que antes solía vengarse mucho y solía reaccionar con una fuerza similar a las de las personas que lo agredían; sin embargo, comentó que esto nunca lo ha orillado a violentar a nadie, sobre todo a la hija de Alejandra Guzmán.

Sobre la ocasión en la que fue acusado de haber apuntado una pistola en contra de Pablo Moctezuma, dijo que sí acudió armado a la casa en la que vivía con "La Reina del Rock" y lo amenazó.

No obstante, aseguró que el padre de Frida Sofía nunca salió del edificio y mejor optó por llevarse a Alejandra consigo, debido a que su entonces marido la había golpeado.

Lo volvería a hacer

Dijo no arrepentirse de esa situación, ya que estaba protegiendo a su hija, aunque añadió que no hubiera actuado de esa manera si no lo hubiera creído necesario.

Durante la charla dijo que está dispuesto a ser llevado a prisión si se demuestra que abusó de su nieta, pero indicó que la única que merece algún castigo por parte de la ley es la influencer.

Descartó cualquier reconciliación que se pueda dar con la joven e incluso aseguró que no quiere volver a ver en su vida, razón por la que dejará que todo se resuelva por medio de la justicia.

GDM