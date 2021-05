Luis Miguel | Charly López asegura que en dos meses pone en forma al "Sol de México"

La carrera de Luis Miguel cuenta con nuevos aires, luego del lanzamiento de la segunda temporada su serie en Netflix, por ello muchas personalidades de la farándula han salido a hablar sobre el tema e incluso algunos se han comprometido en poner a dieta y en forma al "Sol de México", como Charly López, quien aseguró que en dos meses logra el reto.

El exintegrante de Garibaldi comparó el aspecto físico de Luis Miguel con el de otros cantantes como Chayanne o Ricky Martin, y consideró que en verdad le hace falta ponerse en forma.

"Yo aplaudo lo que está haciendo ahorita, que se saque al Luis Miguel tal cual es, y que lo estamos conociendo todos y está padrísimo. O sea, es nuestro artista número uno. Yo lo único que le digo es que se cuide, que ponga a dieta, que se ponga ching$%&", expresó el también actor.

Durante un encuentro con los reporteros, el exintegrante de Garibaldi dijo desconocer si en la década de 1990 Luis Miguel mantuvo una relación con su compañera de agrupación Paty Manterola. "Si nos topamos a Luis Miguel en los aeropuertos porque él traía su avión particular y nosotros también por el ritmo de trabajo, nos llegamos a subir con él a su avión a platicar antes de despegar uno u otro de amigos, pero jamás yo vi que hubiera una relación con Paty", detalló.

Sin embargo, López insistió en que le gustaría ser algo así como el entrenado personal de Luis Miguel, debido a que considera que al ser una de las más grandes estrellas de México debe mantenerse como tal.

"Yo creo que Luis Miguel tiene la cara, el cuerpo, la voz, para mucho más tiempo, nada más que se cuide un poquito más. No estoy diciendo que esté gordo o que esté mal, no, es una estrella, pero sí podría estar mejor, bueno, si me lo pide yo feliz de la vida lo entreno y lo pongo buenísimo en dos meses y medio", señaló.

