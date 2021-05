La historia de “Ayer” la canción de Luis Miguel que sale en el capítulo 4 de la serie

Este 2 de mayo se estrenó un nuevo capítulo de Luis Miguel: La Serie, donde nos mostraron más a detalle al famoso cantante, específicamente en su etapa de padre primerizo, es decir, con su hija Michelle Salas.

De hecho, en este capítulo de Luis Miguel, se abordó y se tituló la canción "Ayer", la cual fue uno de los éxitos más importantes dentro de la carrera del artista.

Diego Boneta, quien interpreta a Luis Miguel, lanzó su versión de la canción a través de todas las plataformas, recordando el Hit tan importante que fue dicha canción para el cantante.

¿Cuál es la canción del capítulo 4?

Ayer, es el título de una de las canciones que logró dar un giro a la carrera de Luis Miguel, pues mostraba a un hombre más maduro aunque dentro de su vida privada siguiera divirtiéndose como un adolescente.

De acuerdo con la serie, durante esta etapa el famoso cantante se encontraba al cuidado de su hija Michelle Salas, por lo que en él recaen más responsabilidades, más allá de lo profesional.

En este sentido, las personas han preguntado acerca de la historia de esta canción, o todo lo que hubo detrás para poder lanzar la al público y ser un éxito a pesar de que Luis Miguel dejó incompleto el video por pasar más tiempo con su hija; esto de acuerdo con la serie de Luis Miguel de Netflix.

La historia de "Ayer"

“Ayer”, fue el primer sencillo que desprendió de su disco más exitoso titulado Aries, esto en honor a su signo del zodíaco.

Dicho disco fue producido por Kiko Cibrián, y la canción que se retoma en la serie de Netflix, es un Cover en español de “All That My Heart Can Hold” de David Foster, quien también aparece como productor del álbum por este tema, el cual se lanzó en 1986.

Pero el tema fue lanzado previamente a la llegada del álbum de Luis Miguel el 17 de mayo de 1993, logrando así estar en el número uno de la lista de Billboard Hot Latin Songs.

Esta canción estuvo acompañada por tres videos musicales, los cuales fueron dirigidos por Benny Corral, Rubén Galindo y Gustavo Garzón; este último es el que hace referencia dentro de la serie de la gigante de streaming la cual se estrena cada domingo.

Cabe señalar que los tres videos fueron grabados en una mansión en la Ciudad de México, aunque en la serie se parece en realidad a un set de grabación donde Luis Miguel decide llevar A la pequeña Michelle Salas.



