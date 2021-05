Avelino Roque Osorio, originario de Tuxtepec Oaxaca, un diseñador de modas de 25 años, fue el encargado de confeccionar el traje típico de Andrea Meza, la mexicana ganadora de la corona Miss Universo 2021.

“Es una emoción que no te puedo explicar, que nunca había sentido, para fue increíble que el traje causara mucho revuelo, que ha sido tan compartido, tanto en México como en otros países”, dijo Avelino Roque en entrevista con El Heraldo de México.

Luego de que Andrea se coronó como la mujer más bella del mundo, el diseñador compartió en sus redes una fotografía junto a la ganadora y escribió, “El alebrije fue el traje típico que usó Andrea Meza en Miss Universo, el cual portó con gran elegancia, presencia y misticismo como lo es un alebrije, ella le dio vida a dicha creación”.

Avelino aseguró que en Oaxaca abundan los alebrijes, “es una cosa increible, me llama la atención cada vez que voy a esa ciudad.Cuando decidí hacer el diseño pensé, ‘por qué no llevar una fantasía que cobre vida, esto me inspiró”.

Tras el revuelo que causó su traje típico,el oaxaqueño comentó que ha recibido felicitaciones de varias personas, “que otros diseñadores te hablaran para felicitarte, es una sensación que me llena de mucho orgullo”.

CELEBRAN. Avelino compartió una foto con Andrea Meza en sus redes.

Fueron 5 meses los que tardó en confeccionar la pieza, para ello tuvo que pedir la ayuda a conocidos y amigos que se juntaron en su taller de costura, “estuvimos trabajando diez personas en el vestido, mi colega que se llama Araceli Arriaga, quien es como mi mano derecha en la confección del Alebrije, mi sobrina Itandehui quien fue la encargada del bordado, y mi pareja, se unieron al trabajo”, detalló Roque.

Para la elección del traje el concurso de Mexicana Universal lanzó una convocatoria a nivel nacional para que todos los diseñadores mandaran un boceto con su propuesta.

"Siempre me han llamado la atención los vestidos, veía uno y decía, 'cómo que le hace falta algo, yo le pondría esto o aquello'”. AVELINO ROQUE DISEÑADOR.

Eligieron doce diseñadores, “yo quedé electo, la organización me mandó un aviso diciendo que era el ganador. La competencia se realizó en Querétaro, en Noviembre, y la primera edición del alebrije la uso Ángeles Castro, la representante de Oaxaca y una vez que se ganó la competencia de Traje Típico mi traje se seleccionó para representar a México en Miss Universo”.

La obra fue confeccionada con colores llamativos como el rosa, morado, azul, amarillo, verde y rojo, en conjunto con un jumpsuit transparente con bordados y pedrería. En la cabeza Andrea portó un alebrije con lentejuelas y plumas exóticas, que también adornaron sus alas y botas.

MÁS SOBRE ÉL

Desde hace 5 años se dedica a confeccionar.

Antes se dedicaba a hacer diseños con sus clientas.

Le gusta salir con sus amigos y su pareja.

Estudió en una escuela de diseño de Oaxaca.

Por Nayely Ramirez Maya

