Livia Brito deja sin aliento a sus fans en Instagram con look en minifalda

La actriz Livia Brito ha ido dejando atrás las polémicas y problemas que el año 2020 le trajeron, luego de ser acusada por un fotoperiodista por agresión. Actualmente la cubana protagoniza una telenovela y en sus redes sociales se mantiene muy activa, robándose los suspiros de sus fans con sus atrevidos looks de vestido o en minifalda.

Brito tiene 34 años y es originaria de Cuba, llegó a México hace varios años y ha participado en exitosos proyectos que la han llevado a ganar fama internacional. En el año 2010 participó en su primera telenovela, "Triunfo del amor", del productor Salvador Mejía; actualmente es protagonista del melodrama "La desalmada".

A pesar de que el año pasado perdió algunos proyectos por las acusaciones que tuvo al agredir a un periodista, este año José Alberto Castro le dio la gran oportunidad de regresar a la pantalla chica con un proyecto en el que comparte créditos con José Ron, con quien ya había trabajado.

Livia conquista con atrevido look de minifalda

La actriz de 34 años, compartió este lunes una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se le ve luciendo un provocativo y seductor atuendo de bikini blanco que combinó con minifalda de mezclilla y un suéter tipo torera de tono rosa bebé con el que dejó ver sus curvas.

Livia conquista a sus fans con sus provocativos atuendos. Foto: Especial

Brito conquistó a sus fans y dejó sin aliento a más de uno de sus seguidores con su look, pues se trata de un atrevido atuendo con el que la cubana demuestra que cada día luce una figura más curvilínea que se destaca por su pequeña cintura y sus torneadas piernas.

Además, la guapa actriz acompañó la imagen con el mensaje "All you need is Love", dejando ver que se encuentra en un feliz y agradable momento de su vida, al retomar su carrera como actriz y quizás tener algún amor en puerta. Hasta el momento la publicación ha sido comentada cientos de veces y lleva casi 190 mil "me gusta".