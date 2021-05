Lucero Mijares regaña y condiciona a su mamá, 'la novia de América', para que no recurra al bótox

Lucero Hogaza León, ​conocida artísticamente como Lucero o 'la novia de América'​, siempre ha sido una de las celebridades más guapas de México y recientemente confesó que a sus 51 años ha pensado en recurrir a alguna ayudita para darse una “manita de gato”, pero su hija se lo ha prohibido tajantemente.

La verdad es que tiene un envidiable físico y siempre ha lucido más joven de lo que en realidad es, por su buena actitud que mantiene frente a la vida y a la disciplina que tiene en cuanto a los cuidados personales.

Lucero reconoce que el tiempo ha pasado

Sin embargo, la guapa artista reconoce que el paso del tiempo, inevitablemente, ha dejado huella en su físico; especialmente en su rostro, por lo que se ha visto tentada a recurrir al bótox en varias ocasiones, pero mejor ha recurrido a lo natural, pues su hija, Lucero Mijares, quien le ha pedido encarecidamente que no se someta a este tipo de tratamientos, incluso la ha regañado para que no lo haga.

Ambas cantas impresionante. Foto: Especial.

Esta confesión se hizo durante una amena plática que 'la novia de América’ sostuvo con Angélica Vale y Angélica María y en la que salió a relucir el tema de la juventud: “Ya mis arrugas están tremendas, tengo miedo porque parezco acordeón de aquí (la frente)”, dijo. Pero también reveló que las palabras de su hija la han frenado: “Lucerito me dice: ‘ma’ no te pongas (bótox) porque ya no vas a ser como mi mamá”, agregó. Las palabras de la joven, fueron apoyadas por Angélica María, pues le aseguró a la cantante luce divina.

¿Lucerito Mijares, una estrella en ascenso?

Lucero Mijares se ha convertido en una de las cantantes jóvenes con mayor éxito y popularidad en nuestro país. La adolescente no solo conquista las plataformas digitales con su voz también lo hace en redes sociales en donde está muy activa.

Con sus 16 años, la joven espera ganarse el cariño de los mexicanos, aún no produce algún albúm, pero se le ha visto cantar con mucho talento algunos covers.

msb