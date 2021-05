Niurka se ríe de Chiquis Rivera tras no aceptar que se hizo la lipo

Hace días la hija de Jenny Rivera, Chiquis Rivera, dejó sorprendidos a más de uno con su radical cambio físico el cual presumió en sus redes sociales, dejando a más de uno con la boca abierta tras presumir haber bajado de peso y conseguir una cintura envidiable gracias a un remedio “mágico” que consiste en tomar agua caliente con limón.

Tras revelar su “secreto” para reducir medidas, las críticas y señalamientos no se hicieron esperar, pues para muchos ese supuesto té “chupa panzas”, no sería el único secreto de la cantante para haber logrado esa figura en tan poco tiempo, tal es el caso de la vedette cubana, Niurka Marcos, quien al ser entrevistada por la prensa rio y criticó a Rivera por no reconocer que se sometió a una liposucción.

Al ser cuestionada por el equipo de “El Gordo y la Flaca”, Niurka explicó que al igual que otros detractores de Rivera, ella cree que para lograr un cambio tan espectacular como el mostrado por Chiquis, no solo se debe tomar agua caliente con limón, pues desde su experiencia sabe que: “Hay que hacer más ejercicio, entrenar, cuidar tu alimentación y hacer otras cosas”, señaló la cubana.

Se necesitan más sacrificios para tener esa figura

En su muy particular forma de ser, Niurka Marcos, explicó que debido a la complexión de la famosa hija de Jenny Rivera, es necesario realizar más sacrificios que solamente tomar agua caliente con limón todas las mañanas.

Para Niurka las personas que suelen ser más “gorditas”, tiene que esforzarse más y realizar algunos sacrificios para lograr esa figura, pues se debe seguir una buena alimentación, hacer ejercicio entre otras acciones para mantener el cuerpo en forma.

Así lució la cantante tras supuestamente tomar su té "chupapanzas". FOTO: ESPECIAL

Finalmente la cubana le sugirió a la cantante ser sincera y reconocer honestamente ante sus seguidores que se hizo la cirugía o algún procedimiento estético similar para lograr esa figura, “si te hiciste un lipo, dilo”, sugirió la vedette a la cantante.

SSB