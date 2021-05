Frida Sofía pide un alto a críticas y burlas: “Estoy harta de que me humillen”

Frida Sofía se convirtió en blanco de la polémica por los constantes conflictos que ha sostenido con su madre desde hace algunos años y, recientemente, tras la denuncia contra su abuelo por presunto abuso. Ahora enfrenta las constantes críticas y burlas en redes sociales de quienes no la apoyan.

La hija de Alejandra Guzmán se ha mantenido en contacto con sus fans a través de sus redes sociales, donde esta vez usó sus historias en Instagram para denunciar el acoso y críticas del que es víctima tras dar a conocer el caso de abuso por parte de su abuelo, Enrique Guzmán.

Frida Sofía exige alto a acoso

Aunque muchas personas y organizaciones han externado su apoyo a Frida Sofía tanto en redes sociales como a través de los diferentes medios de comunicación, otras personas continúan atacando a la joven con constantes críticas.

Frida Sofía Moctezuma mostró algunos de los comentarios que ha recibido tras la denuncia contra su abuelo y el conflicto que sostiene con su madre, en éstos señalan que la joven hace todo por ganar fama y obtener una compensación económica.

“¿Por qué tengo que soportar tanto odio? ¿Por decir la verdad? ¿Por tener el valor de denunciar a mis abusadores? Por eso muchas se callan (…) Lo único que quiero es justicia y nada más. Dejen de atacar a una víctima y defender al agresor sólo por ser un ícono en el mundo del entretenimiento”, escribió Frida Sofía.

Frida Sofía denuncia coso y burlas en redes sociales. Foto: Especial

Frida Sofía envía mensaje a su familia

Tras darse a conocer el proceso legal que inició Enrique Guzmán contra su nieta, Frida Sofía lanzó un contundente mensaje a su abuelo y se mostró firme en su denuncia por abuso.

“Tú sabes lo que hiciste y has hecho por mucho tiempo, no sólo a mí, pero eso ya lo cagas en tu conciencia y de ahí tu mente depravada y tus mentiras siempre serán tu propia cárcel”, dijo la joven.

En diversas entrevistas el cantante ha destacado en que nunca le hizo nada a su nieta, incluso, señaló no haber vivido con Frida Sofía: “Juro por mis hijos, no soy capaz, no tengo manos para poder tocar a una niña y menos lascivamente”.

Con información de medios

