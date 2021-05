Ángela Aguilar no cobró un peso por cantar el Himno Nacional; esta es la poderosa razón

Ángela Aguilar se presentó en la previa de la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez y Billy Joe Saunders en el estadio AT&T en Arlington, Texas, donde interpretó el Himno Nacional Mexicano. Hecho que generó una gran polémica.

Después de su interpretación, usuarios de las redes sociales no dejaron pasar el momento para expresar su descontento por la interpretación de la hija de Pepe Aguilar. Sin embargo, hubo personas que externaron su apoyo a lo joven cantante.

¿Cuánto cobró?

Este tema se ha mantenido en la conversación durante toda la semana y uno de los cuestionamientos es saber cuánto dinero recibió Ángela Aguilar por su presentación. De acuerdo al artículo 38 de la Ley Sobre el Escudo, Bandera e Himno Nacional, la interpretación de éste último no se tiene que cobrar ya que se tiene que hacer sin fines de lucro.

Al mismo tiempo, los usuarios pidieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) una sanción en contra de la intérprete debido a su interpretación. Pero fue la misma dependencia la que negó emprender acción en contra de Aguilar.

Recibe apoyo

De esta manera, Ángela Aguilar no solo no cobro durante su presentación en Texas, sino que tampoco fue sancionada por Gobernación ya que no alteró o modificó la letra original del Himno.

A pesar de que las redes sociales señalaron a Ángela por su interpretación, su padre, Pepe Aguilar, celebró a su hija y le mandó su apoyo. Afirmó que la entonación se modificó después de un error de sonido al inicio de la presentación.

Con información de medios.

rcb