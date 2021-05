Humberto Zurita recuerda a Christian Bach con emotivo mensaje en el Día de la Madre

El fallecimiento de la actriz Christian Bach (26 de febrero de 2019) fue una gran pérdida para la actuación, pero, como siempre, quienes más lo resintieron fueron sus seres cercanos, entre ellos su esposo Humberto Zurita, quien a más de dos años recordó a su expareja con un mensaje a través de las redes sociales en este Día de la Madre.

A través de su cuenta de Instagram, Zurita publicó unas fotografías en las que se ve a Bach en su faceta de madre, junto a sus Sebastián y Emiliano Zurita, además de un mensaje en el destaca lo mucho que la extraña y lo que significaba la fecha para la familia.

"10 de Mayo. Ya pasaron dos años Christian, y se me han ido volando junto a tu viaje por el universo. Hoy es Día de la Madre y ayer fue tu cumpleaños. Siempre era algo especial buscarte un presente en estos dos días. ¿Cómo hacer especiales y únicos estos momentos? Lo importante no era tu regalo, sino buscarte un detalle que te hiciera sentir amada. ¡Se necesitaba tan poco para que así fuera! Pero me involucraba en querer darte siempre una sorpresa linda. Algo particular que te mostrara lo importante que eras para nosotros. Tus hijos y yo, tratábamos siempre, de que estas fechas fueran días peculiares para ti. Nos hacía felices verte feliz y que sintieras nuestro amor por ti. Que belleza y que privilegio es haber conocido el amor a tu lado. Feliz Día de la Madre: estés donde estés güera preciosa. Mayo/10/2021. Feliz 10 de mayo a todas las madres del mundo", publicó el actor.

Sin embargo, desde hace tiempo han corrido fuertes rumores de que Zurita podría tener una relación con Kika Edgar, motivo por el que el actor se había alejado de las redes sociales, que retomó hoy 10 de mayo.

En su momento, Humberto Zurita comentó que estaría dispuesto a entablar una nueva relación amorosa con alguien más, aunque dejó en claro que no podrá volver a enamorarse como lo estuvo de Christian Bach. "Christian. Esa otra persona tendría que entender que nuestro amor va a ser diferente, porque ya tuve hijos y conocí el amor, afortunadamente, porque la vida sin amor no tiene sentido", expresó durante una entrevista el actor.

