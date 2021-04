Silvia Pinal desconoce los escándalos de su familia por esta IMPORTANTE razón

Respecto a las acusaciones de abuso sexual que hizo su nieta Frida Sofía en contra de su exmarido Enrique Guzmán, la actriz mexicana Silvia Pinal no está enterada.

La actriz de 89 años no está enterada del escándalo en el que se ha visto envuelto su exesposo y su nieta, según el periodista Alex Kaffie, esto se debe a que los familiares y trabajadores de quien fuera conductora de Mujer, casos de la vida real, no desean que sepa de esa situación, que ha acaparado la atención de los medios durante los últimos días.

Kaffie señaló que una persona cercana a la familia ha evitado que se entere de lo sucedido, además la señora Silvia Pinal, madre de la cantante Alejandra Guzmán, viajó a Acapulco acompañada de su enfermera y de otra de sus grandes amigas, la señora Cantón, según información de La Verdad.

¿Qué pasó?

En días recientes, la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, afirmó que su abuelo Enrique Guzmán había abusado de ella cuando tenía cinco años.

Durante una entrevista con el conductor del programa de espectáculos De primera mano, Gustavo Adolfo Infante, dijo que su abuelo “fue un hombre muy asqueroso, fue un hombre muy abusivo. Me daba miedo. Me hizo cosas feas. Me manoseó desde los cinco”.

Mientras que el cantante Enrique Guzmán ha negado las acusaciones de la joven señalando: "tendrías que ser un degenerado y pobre de corazón para mentir", además se presentó en el programa de espectáculos Ventaneando, en el que aseguró no haber tocado a su nieta, y con lágrimas en los ojos, señaló que esas acusaciones eran "injustas”.

Hasta el momento, todos los miembros de la familia saben sobre este escándalo, excepto la actriz Silvia Pinal, quien sufrió de violencia cuando casada con Enrique Guzmán.

