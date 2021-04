Zach Avery, el actor de Hollywood, que ARRESTÓ el FBI por un fraude de 227 millones

Zachary Joseph Horwitz, de 34 años, conocido bajo el sobrenombre de "Zach Avery", fue detenido por agentes especiales del FBI, luego que se presentó una denuncia federal en su contra por defraudar con 227 millones de dólares a inversores bajo la promesa de que sus contribuciones se usarían para adquirir derechos de licencia de películas que HBO y Netflix habían acordado distribuir en el extranjero, particularmente en América Latina.

El hombre de Beverlywood fue arrestado por la mañana del martes 6 de abril por una denuncia penal federal que alega que las víctimas dieron 227 millones de dólares en un plan basado en afirmaciones falsas. La denuncia penal presentada el lunes dejaría a Horwitz por 20 años en prisión.

Avery pasó 5 años como rey, gracias a su ESTAFA

Según la declaración, en el transcurso de unos cinco años, Horwitz protagonizó su propia película de "Atrápame si puedes" pues pidió a inversores que invirtieran en su empresa, 1inMM Capital LLC, la que, según él, utilizaría los fondos para comprar derechos de distribución regional de películas y luego licenciar los derechos. a plataformas en línea como Netflix y HBO.

Horwitz proporcionó materiales promocionales a los inversores que afirmaban que 1inMM Capital ofrecía inversiones "seguras".

Sin embargo, en lugar de usar los fondos para adquirir películas y forjar acuerdos de distribución, Horwitz supuestamente operó 1inMM Capital como un esquema Ponzi y utilizó el dinero de las víctimas para pagar a los inversores anteriores y financiar su propio estilo de vida, incluida la compra de su residencia de Beverlywood de un valor de alrededor de 6 millones de dólares.

El esquema supuestamente comenzó en 2015, cuando las firmas de inversión comenzaron a firmar una serie de pagarés a 6 o 12 meses con 1inMM Capital con base en las declaraciones de Horwitz.

Los representantes de Netflix y HBO han negado que sus empresas estuvieran involucradas en algún negocio con Horwitz o 1inMM Capital, según la declaración jurada.

Avery falsificó mails de HBO y Netflix

Los inversores comenzaron a quejarse después de que 1inMM Capital comenzara a incumplir con los pagarés en varias ocasiones en 2019, según la declaración jurada. Para prolongar el plan a raíz de los crecientes incumplimientos, Horwitz proporcionó excusas que supuestamente fueron dadas por Netflix y HBO, reenvió a los inversores correspondencia falsa con Netflix y HBO en la que Horwitz volvió a utilizar fraudulentamente las identidades de los empleados de Netflix o HBO.

Durante la comparecencia inicial, un juez de instrucción de los Estados Unidos fijó la fianza de Horwitz en $ 1 millón, pero no será liberado de la custodia hasta que se apruebe la fianza. Se programó una lectura de cargos en este asunto para el 13 de mayo.

El FBI investiga el asunto. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos brindó una asistencia sustancial.

Este es uno de los trabajos de Zachary Avery:

En 2018, Avery apareció en Farming, White Crow y Hell is Where the Home Is. En 2020, protagonizó Last Moment of Clarity junto a Samara Weaving , Carly Chaikin y Brian Cox .

