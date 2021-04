Así reaccionó Maradona cuando conoció a uno de sus ídolos; ¿de quién se trata?

Diego Armando Maradona fue uno de los grandes ídolos para millones de latinoamericanos, que marcó la historia del fútbol mundial; sin embargo, él también tenía a su propio ídolo: Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", y se pudo constatar cuando lo vio por primera vez en persona.

Pareciera ser que conocer en persona a quien dio vida a personajes como el 'Chavo del 8' o "el chapulín colorado", fue un momento épico en la vida de "el pelusa", pues al verlo no pudo evitar abrazarlo y expresarle su emoción.

"Gracias por venir, maestro, usted es mi ídolo, gracias por venir", le dijo a Chespirito con una emotiva sonrisa en el rostro y agitando las manos como si celebrara un gol.

Por su parte, el actor mexicano respondió "los mejores somos bajos" y también le dio las gracias por recibirlo en su camerino privado.

“Cuando lo mira a usted, no habla con nadie, no hace nada solo mira al Chavo. Llora de la risa, no puede ser”, le dijo una de las mujeres que acompañaba a Maradona el día que conoció al artista mexicano.

El encuentro fue planeado por la exesposa del futbolista, Claudia Villafañe, y sus hijas Dalma y Gianinna, minutos antes de que iniciara el programa La noche del 10, en 2005.

El futbolista argentino conducía La noche del 10, un programa que rompía los ratings en esa época y en el que tuvo como invitado especial al comediante mexicano.

Al retirarse de su camerino, Diego esbozó una gran sonrisa y expresó "es lo más grande del mundo", luego brincó como lo hacía "el chavo del 8".

brc