‘Spider-Man: No Way Home’: confirmarían actuación de Tobey Maguire en el MCU Marvel

Hay una nueva pista de que el Spider-Verse podría ser una realidad. Aunque no hay nada oficial y todo es mera especulación, una entrevista dejó abierta la puerta para ver a los últimos tres Spiderman en en el universo cinematográfico de Marvel.

Y es que un actor de doblaje podría haber dado un guiño sobre la aparición de Tobey Maguire en 'Spider-Man: No Way Home', quien hace la voz del actor estadounidense para España, soltó un dato que ilusionó a varios fans del Trepamuros.

En una entrevista para el canal El Sótano del Planeta, Roger Pera mencionó que estará trabajando en la nueva película de Marvel, 'Spider-Man: No Way Home’. Esto podría significar el regreso de uno de los mejores Hombre araña de la pantalla grande.

“Cuando abro Instagram, tengo muchas preguntas sobre el doblaje, pero la pregunta top es esta (si participaré en una futura de Spider-Man)”, dijo.

“Con los jefes de las mayors a veces yo tengo contacto, sea Warner, Sony… y yo llegué un momento en le que dije ‘Es fake, esto no va a ser’, pero sí que va a ser y no sé cuándo será, y entonces, sí, en principio lo vamos a doblar (No Way Home)”, reveló.

Sin embargo, también podrían ser falsas ilusiones como sucedió con el rumor de la posible aparición de Mefisto en ‘Wandavision’, que al final terminó en una teoría de los fans. Esto porque Pera también es la voz de Mysterio, por lo que podría ser el regreso del villano.

Lo único que nos queda es esperar una respuesta oficial de Disney o Sony, quienes han sido bastante erméticos para dar detalles de esta nueva entrega del joven superhéroe, o esperar al estreno del filme a finales del 2021.

EAA