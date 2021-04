Netflix: "Bridgerton" ya tiene nuevo protagoniza tras la salida Regé-Jean Page

La serie de Netflix “Bridgerton”, ya tiene un nuevo protagonista luego de la salida del actor Regé‑Jean Page. Hay que destacar que la segunda temporada de la serie comenzará su grabación en los próximos meses, por lo cual actualmente el actor que se incorporará como principal en la historia ya esta listo.

Los seguidores de Bridgerton han quedado muy tristes luego de que se supiera que el actor británico que interpreta a Simón, ya saben que no estará en la segunda temporada de la serie de Netflix.

La principal razón de la ausencia de este personaje en la serie creada por Chris Van Dusen, es que la nueva temporada estará enfocada en la vida de Anthony (Jonathan Bailey), el hermano de Daphne, tal como pasa en el en el libro de Julia Quinn.

La segunda temporada se espera que se estrene a finales de este 2021, sin embargo se contempla un retraso hasta 2022. En México el título de la serie se tradujo como Los Bridgerton. Esta es una historia dramática ambientada en la alta sociedad de Londres durante el periodo Regencia.

Netflix asegura que "Bridgerton" es la serie más vista de toda su historia

Netflix aseguró "Bridgerton", el último éxito televisivo de Shonda Rhimes, es la serie más vista en la historia del gigante digital.

La plataforma aseguró en un comunicado de prensa que 82 millones de cuentas han visto "Bridgerton" en sus primeros 28 días tras su fantástico estreno en las Navidades.

En el caso de los datos de audiencia de Netflix es recomendable andar con pies de plomo, ya que el método que usa la plataforma para definir un visionado resulta muy controvertido: basta con que un usuario vea un contenido concreto durante dos minutos para que se contabilice.

Pero en cualquier caso, y por muy dudoso que sea la manera de Netflix a la hora de presentar sus éxitos (de sus fracasos no hay noticia), "Bridgerton" se ha situado por encima de otros fenómenos del servicio de "streaming" como "The Witcher", "Lupin", "The Queen's Gambit" o incluso "Stranger Things".

¡Qué emoción! Bridgerton acaba de romper un récord convirtiéndose en la serie más grande de la historia de Netflix: 82 millones de hogares eligieron verla, en sus primeras cuatro semanas desde su lanzamiento. Estoy: ??uD83DuDC1DuD83EuDD44uD83DuDC51 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 27, 2021

Con información de EFE

MAVR