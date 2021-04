Conductores de Hoy anuncian COLABORACIÓN en otro programa ¿Salen del matutino? | FOTOS

Una vez más el programa matutino Hoy se colocó en el ojo del huracán después de que dos de sus conductores más queridos anunciaran una nueva colaboración en otra famosa transmisión, lo que abrió espacio a las especulaciones.

Como sabes, el programa de la televisora de San Ángel es conducido por Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl "Negro" Araiza, Lambda García, Marisol González, Andrea Escalona, Paul Stanley y Arath de la Torre.

¿Salen del matutino?

Por medio de su cuenta de Instagram, el conductor estrella del matutino, Raúl "Negro" Araiza publicó un video anunciando una nueva colaboración con uno de los programas más vistos en los últimos años.

Por si eso fuera poco, en la misma publicación, al también actor confirmó que el querido colaborador de Hoy, Jorge "Burro" Van Rankin también se integrará al famoso programa de entretenimiento.

¿De qué se trata?

Como te comentamos, Raúl "Negro" Araiza y Jorge "Burro" Van Rankin estarán presentes en el programa de televisión "Me Caigo de Risa: La Gala Disfuncional", la cual es transmitida por Las Estrellas este domingo.

No es la primera ocasión en la que los dos famosos aparecen en el programa conducido por Faisy, pues han sido invitados frecuentes a lo largo de las siete temporadas.

Su participación no quiere decir que salgan del matutino, pues "Me Caigo de Risa" va grabado y no afecta su participación habitual.

