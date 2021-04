María Levy, hija de Mariana Levy, recuerda a su madre a 16 años de su muerte | VIDEO

Mariana Levy falleció hace 16 años un 29 de abril, algo que marcó la vida de su familia y amigos, sobre todo la de su hija María Levy quien no dudó en abrir su corazón y hablar sobre el fallecimiento de su madre, algo que pocas veces ha hecho.

Mariana Levy falleció por un infarto luego del susto que tuvo ante un asalto mientras viajaba en compañía de sus hijos y esposo, José María “El Pirru”, a un parque de diversiones para celebrare el Día del Niño junto a algunos amigos de su hija.

Mariana Levy recuerda a su madre

En entrevista para el programa de espectáculos “Ventaneando”, la joven de 26 años de edad abrió su corazón y no dudó en hablar sobre la muerte de su madre, un dolor que estará con ella todos la vida, señaló.

“Todos pasamos por situaciones de dolor y ese dolor es nuestro, no está bien o está mal, simplemente es, fue y siempre está (…) Hacerlo es parte de nosotros, pero que nos ayude como un impulso para seguir adelante. No identificarnos con el dolor de nuestro pasado, estar muy en el presente y decidir no sufrir”, dijo María Levy.

María Levy, hija de Mariana Levy. Foto: Instagram

La joven modelo aseguró que el dolor por la muerte de su madre es algo que siempre estará con ella, pero ha decidido no sufrir y honrar a su mamá buscando “paz interior” y estar todo el tiempo rodeada de amor y alegría.

“Obviamente es dolorosísimo perder a alguien que ama, te quitan una parte de ti, pero no hay cosas más natural que la muerte; es parte de la vida entender que nada dura para siempre, que la vida se trata de cambio”, dijo la también fotógrafa.

¿Quién fue Mariana Levy?

La actriz falleció a tan sólo unos días de haber cumplido 39 años de edad y además de María Levy tuvo otros dos hijos de su matrimonio con José María Fernández, se trata de José Emilio y Paula Fernández Levy.

Mariana Levy inicio su carrera en la farándula siendo parte del grupo “Fresas con crema” junto a Toño Mauri, Claudia Herfer, Daniela Leites, Germán Bernal, Denisse Bermúdez y Andrés Bonfiglio, luego de ello incursionó en la actuación.

Creció en el medio del espectáculo, pues su madre es la actriz y conductora Talina Fernández; además, su madrina fue Angélica María. Se casó con Ariel López Padilla y tras divorciarse conoció a José María Fernández, con quien contrajo matrimonio luego de dos meses de noviazgo.

