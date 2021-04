Willie Colón está GRAVE de salud tras accidente automovilístico; esto es lo que le pasó

El cantante de Salsa y activista social, Willie Colón, fue reportado reportado como grave luego de haber estado involucrado en un fuerte accidente automovilístico catalogado como “potencialmente mortal” en el que además del músico, su esposa, Julia Colón, resultó herida.

A través de las distintas plataformas digitales, el artista de 70 años de edad agradeció el cariño de sus seguidores y explicó que, a pesar de encontrarse estable, su recuperación no va tan bien como se informó a través de distintos medios de comunicación.

Hasta el momento, se desconoce cuál fue el motivo que originó este accidente, sin embargo, se informó que ningún otro vehículo estuvo involucrado en el percance que puso en riesgo la vida de este emblemático personaje de la música latina.

Hace pocos días trascendió que el intérprete y su esposa fueron sacados de entre los escombros y llevados a un hospital local, lugar donde se confirmó que las lesiones Colón incluyeron conmoción cerebral, laceraciones en el cuero cabelludo que requirieron 16 grapas y fracturas en la vértebra cervical C1.

“Queridos amigos y fans. Siento, no poder responder sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios volveré. DLB”, informó el trombonista de origen puertorriqueño.