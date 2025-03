Yuri revela que llegó a pensar en cancelar su presentación en el Vive Latino 2025 por miedo

Hace unos días, la empresa promotora de conciertos en México, Ocesa, compartió un importante anunció en el que dio a conocer que Belinda, Daniela Romo, María José y Yuri formarán parte de un show especial para la edición 2025 del Vive Latino junto a otros artistas como Saúl Hernández, Napoleón y Leonardo de Lozane, mismo que se llevará a cabo el domingo 16 de marzo a las 17:40 horas.

Sobre dicha presentación, en una reciente conferencia de prensa en Guadalajara, Yuri narró como fue que acepto participar en la que se convertirá en su primera aparición dentro del Festival Iberoamericano de Cultura Musical, señalando que tuvo que salir de su zona de confort y aceptar el reto ya que dicho evento esta enfocado en otro tipo de público diferente a su audiencia habitual, sin embargo, se terminó animando tras ver que otras de sus compañeras también asistirían.

"¡Se me cayeron los calzones!". Porque esa no es mi onda, yo soy popera. Pero bueno, cuando yo veo a mis otras compañeras digo: ‘Si me tiran jitomates, les tirarán jitomates a ellas también'. Los retos, me encantan los retos", declaró.

Asimismo, explicó que tras investigar el tipo de grupos que tocarían en el festival se sintió fuera de lugar ya que en su mayoría eran de género rock, mientras que ella canta pop, por lo que sintió fuera de lugar y quiso cancelar su presentación al tener miedo de no encajar, algo que no le fue permitido pues el trato ya estaba hecho.

Finalmente se mostró emocionada por afrontar este nuevo reto en su carrera, asegurando que lo hará de la mejor manera posible, y que incluso esta analizando como se visten los artistas que asisten al Vive Latino 2025 para estar en la misma sintonía.

"Me siento como cucaracha en gallinero, pero a mi me encantan los retos y ya vi que las demás están ahí. La neta lo quise cancelar pero no me dejaron. Me dijeron: 'ya no te puedes echar para atrás, agarra al toro por los cuernos y vamos a conquistar ese público'. Ahora sí que pedirle a Dios que me vaya bien y tratar de hacer lo mejor posible porque hasta estoy viendo como se visten", explicó.