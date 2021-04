LUCERO confiesa qué SÍ y qué NO le gusta COMER ¡Conquístala con estos antojos!: VIDEO

Admirar la sonrisa de Lucero es algo tan común ya, que no imaginamos a qué se pueda deber. Menos aún, podemos creer que una de las razones que más feliz la hace, sea la comida. Y es que al mirarla radiante a los 51 años, uno podría pensar que Lucero está estricta con la dieta día a día y no se da antojos. Y pues no, error, Lucero come bien y tiene gustos culinarios que te sorprenderán.

Esbelta desde adolescente

Durante uno de sus videos en su canal de YouTube, Lucero compartió todo sobre su afición al buen comer. Como dato importante, la cantante recordó que por fortuna siempre ha sido delgada y alta, desde niña y joven, razón que le ha permitido darse muchos gustos a la hora de sentarse a la mesa.

Sumado a esto, aclaró que está muy lejos de ser vegana o algo similar. Admitió que sí le gusta equilibrar su alimentación, pero no se obsesiona por la misma, ya que confía en su cuerpo, genética y rutinas de entrenamiento.

Vive bien sin alcohol

Lucero también confesó que, aunque sí puede echarse una copita en alguna ocasión especial, no es afecta al alcohol y, si éste no existiera, ella viviría muy bien sin ingerir una sola gota de alcohol durante meses.

Lucero ama los chilaquiles

Con locura y emoción, La Novia de América se confesó una enamorada de los chilaquiles verdes con pollito, tal cual como ella lo describe. Ahí mismo, Lucero indicó que las enchiladas verdes también le parecen suculentas, pero, encuentra en sus chilaquiles verdes con pollo al platillo con el cual podrías conquistarla.

Dentro de otros alimentos que conquistan su paladas y estómago, están las carnes y pastas, mismas que no pueden faltar nunca en su alimentación. Aunque, habrá que ver, Lucero fue muy específica en cómo le gusta cada uno de estos alimentos.

Nunca le des jitomate

Por extraño que parezca, también precisó qué alimentos no entran en su dieta y los cuales no quiere ver ni en pintura.

Con la gracia que tiene, explicó que no puede comer jitomate crudo. Sumado a esto, encuentra en los ostiones o platillos del mar a sus peores enemigos. Además de todo esto, descubre qué más SÏ come y qué NO come Lucero.

maaz